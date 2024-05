Nieuw 'Blind Gekocht'-duo Heleen en Balder krijgen meteen reality check

In Gent zoeken Balder en Heleen al drie jaar naar een rustig gelegen woning. Hun belangrijkste eis: een brede leefruimte, omgeven door een groene tuin. Daarbovenop wordt de zoektocht naar hun droomhuis bemoeilijkt door Balders kritische blik en zijn passie voor muziek.

Zo wil hij graag een repetitieruimte/muziekstudio in huis. Geen makkelijke opdracht weet Kinga: 'Een grote leefruimte, wil zeggen grote woning, groter budget'.

Jani gaat met Dorien en Kinga bij het duo langs, met vraag waarop ze kunnen bezuinigen. Heleen: 'we hebben al op veel vlakken gesnoeid, dus we willen het beeld van een grote leefruimte liever niet uit elkaar zien spatten.'

Een moeilijke opdracht voor Kinga. Ingrid verliet in 2004 haar geliefde Leuven en na 20 jaar droomt Ingrid er van om terug te verhuizen. Haar dochters zijn uit het huis dus nu is de ideale moment. Veel eisen heeft Ingrid niet, zolang het maar in de buurt van Leuven is. Kinga: 'Dit is een nachtmerrie voor elke makelaar.'

Vandaag ontdekt Ingrid haar nieuwe huis, maar de woning blijkt onder de verwachtingen.

'Blind Gekocht', woensdag 8 mei om 21.15 uur op GoPlay en Play4.