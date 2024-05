'Liefde Voor Muziek': K3 en Jasper Steverlinck maken van muziek van Stan Van Samang ruige rocknummers

"Is hij een acteur die kan zingen of een zanger die ook acteert?" Op dinsdag 7 mei staan de schijnwerpers gericht op manusje-van-alles Stan Van Samang, in een nieuwe aflevering van 'Liefde voor Muziek'.

Stan is dolgelukkig met zijn ereplaatsje op de sofa: “Het is een heerlijk gevoel om hier te zitten.” Zijn muzikale collega’s duiken in zijn repertoire. Van Scars, het nummer dat zijn ultieme doorbraak betekende, tot zijn nieuwste release Alles Behalve Tijd.



Tussen de repetities door spelen Stan, Koen, Marthe en Tourist LeMC een partijtje tennis onder de Franse zon. Dé vraag: hoe is het gesteld met Stan z’n backhand? Het is namelijk vijf jaar geleden dat hij nog een tennisracket in z’n handen hield. ‘Ik heb al heel lang niet meer getennist. Ik kan zelfs exact zeggen hoe lang: dat is geleden van de eerste zondag in februari 2019. In 2019 is één van mijn beste vrienden niet meer wakker geworden: Bram. Mijn jongste zus belde me toen met de vraag: ‘zit je neer? weet je het al van Bram?' En ik wist het niet, maar als die vraag gesteld wordt, weet je het wel. Bram was niet meer wakker geworden die ochtend. Er was dus geen afscheid, maar hij was wel voor altijd weg. Bram was niet enkel mijn beste vriend, maar ook mijn tennispartner. En elke keer als ik de tennisclub binnenkom, zit ik met Bram in mijn hoofd. Ik had meteen de draad weer moeten oppakken en tennissen. Maar dat deed ik niet en nu zit daar te veel tijd tussen. Alsof ik niet meer durf. Die plek ademt Bram. En da’s moeilijk. Dju toch. Ik mis hem heel hard."

Regi is als eerste aan de beurt. Hij ging voor Simple Life en brengt niet enkel zijn gitaar, maar ook Arno mee. “Die haalt de hoge noten met twee vingers in de neus.” Clouseau koos voor dé hit waarmee Stan Van Samang in 2007 doorbrak: Scars. “Stan is geen acteur die kan zingen, dat is eigenlijk een zanger die ook wat acteert. En geen kleintje”, aldus Kris Wauters. Marthe, Julia en Hanne coveren River Of Life. En dat werd een atypisch K3-liedje. “We zijn echt helemaal afgeweken van wat we normaal doen, zowel qua look als sound en tekst, speciaal voor jou”, zegt Hanne. Het resultaat is een stevig rocknummer. “Ik hoop dat de kindjes thuis al in hun bed liggen als dit op tv komt”, lacht Regi.

“Ik heb een raar nummer gekozen. Eentje dat niet in je lijst staat van meest gespeelde nummers”, steekt Johannes Genard van wal. Hij maakte een avontuurlijke versie van Feel The Power mét choreografie. Stan deelt nog een grappige anekdote: hij schreef die single namelijk in de woonkamer van niemand minder dan Kris Wauters. Laura Tesoro koos voor het zeemzoete en zomerse Summerbreeze. Suzan & Freek hadden Stan nooit eerder ontmoet. Ze luisterden naar zijn hele repertoire en kozen Little Moon Rises, een duet van Stan met Sam Bettens. “We kwamen op Spotify een liedje tegen van jou en dat hebben we eindeloos op repeat gezet.”

Tourist ging voor de meest recente hit van Stan Alles Behalve Tijd. “Je hebt geen me-time of tijd meer als koppel als je kinderen hebt”, weet Tourist. Hij ontroert z’n publiek tot tranen toe. “Ik dacht dat je het een pak luchtiger ging aanpakken, maar dit ging recht naar mijn hart. Zo schoon.” En ook Regi is onder de indruk: “Herkenbaar voor veel mensen. Dit nummer gaat velen aangrijpen.” Jasper Steverlinck koos een nummer zonder te luisteren, maar op basis van de liedjestekst. Het werd Hang On, een muzieknummer waar ook Regi aan meeschreef. Van dance ging het naar een ruig hardrocknummer met zélfs een vleugje metal. “Ik dacht: dat gaat Stan wel wijs vinden.” Voor zijn tribute song kiest Stan - hoe kan het anders - Een ster van Christoff. “Dat nummer betekende veel voor mijn carrière”.