'Huizenjagers' zakt deze week af naar Limburg

Vorige week startte het tiende seizoen van 'Huizenjagers' met de exclusieve miljoenenweek. De makelaars gingen opzoek naar onder andere een nieuw luxepand voor Lesley-Ann Poppe, een villa met een maximumprijs van 2 miljoen euro en een huis mét paardenpiste.

Deze week liggen de budgetten iets lager en rijdt het 'Huizenjagers'-busje richting het sympathieke Limburg. Makelaars Ilona, Tiziana en Claudia ​ trekken erop uit een gaan opzoek naar vier Limburgse pareltjes.

Makelaars

​Ilona is een jonge makelaar die graag zorgdraagt voor haar klanten. Ze kenmerkt zich door haar informele en persoonlijke aanpak. Ze werkt nu 8 jaar in de sector en heeft een enorme winnaarsmentaliteit. Met haar zorg van A tot Z probeert ze haar klanten zo goed mogelijk in de watten te leggen.

Tiziana is een trotse mama met Italiaanse roots. Ze heeft 12 jaar als sales consultant in de IT gewerkt, maar ontdekte dat haar passie in de vastgoedsector lag. Als vastgoedmakelaar probeert ze echt het verschil te maken. Ze laat graag panden zien die de potentiële kopers in eerste instantie niet zouden uitkiezen, om hen daarna te overtuigen dat de woning wel degelijk veel potentieel heeft.

De Italiaanse Claudia heeft zo'n 18 jaar ervaring als vastgoedmakelaar. Haar ervaring leert haar dat het belangrijk is om geduldig te zijn, goed te luisteren en vooral geen 9to5 mentaliteit hebben. Haar motto: Je pand kennen door je huiswerk goed te doen!

Kopers

Aflevering 1: Dirk & Yolanda – Woning met plaats voor jacuzzi - budget €450.000

​Met een slaapkamer en badkamer op het gelijkvloers dachten Dirk en Yolanda dat hun eisen voor een nieuwe woonst niet al te gek waren. Toch blijkt de zoektocht een moeilijke opdracht voor vele makelaars. Verder moet er ook een plekje voorzien worden voor de ​ jacuzzi die enorm belangrijk is voor het koppel. Yolanda heeft namelijk een spierziekte en de heilzame werking van de jacuzzi kunnen ze beiden niet meer missen. Dirk en Yolanda zijn twee vrolijke en energieke mensen met het hart op de tong.

Aflevering 2: Sena & Nevin – appartement in het centrum van Genk - budget €350.000

​De tweede zoektocht van deze week is een moeder-dochter uitstap. Ten huize Hulsbosch is het de grote uittocht want Sena en haar zus trekken allebei het huis uit waardoor mama Nevin alleen achterblijft in een veel te groot huis. Daarom zoeken moeder en dochter een nieuwe woonst in het levendige centrum van Genk.

Aflevering 3: Daniele & Stephani - ​ Kangoeroewoning voor broer en zus - budget €400.000

​Daniele en Stephani groeiden samen op. Nadat hun ouders gescheiden waren, besliste Daniele om bij zijn zus te gaan wonen. Stephani is nu zelf mama van twee kinderen en ook Daniele heeft samen met zijn vriendin een kinderwens. Daarom zijn ze opzoek naar een nieuwe kangoeroewoning.

Aflevering 4: Henk & Frances – huis met plaats voor 10 honden - budget €475.000

​Frances en Henk zijn al bijna 1,5 jaar op zoek naar een nieuwe woonst voor hen én hun tien trouwe viervoeters. Ze zoeken een mooie landelijke woning met een grote tuin die ook deels kan ingericht worden als hondenkwekerij. Een opdracht die onze makelaars zeker prikkelt en waarbij ze verrassend uit de hoek zullen moeten komen.

'Huizenjagers', van maandag t.e.m. donderdag op Play4 en in de app van GoPlay.