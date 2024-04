Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe ' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 29 april 2024 - aflevering 4091

Yvonne krijgt problemen op haar werk door haar wispelturigheid en ze wordt de les gespeld door Christoph. Wanneer ze tijdens haar shift zonder verwittigen naar het ziekenhuis vertrekt, is voor Christoph de maat vol. Na een ruzie wordt Leander bijna omvergereden door Julian. Julian zweert dat dit per ongeluk was. Eleni gelooft hem en probeert met Leander te praten. Nicole is dankbaar voor de hulp van Robert. De verkoop in het kraampje loopt echter niet zo vlot, maar dan komt Michael met een idee.



Dinsdag 30 april 2024 - aflevering 4092

Otto nodigt zichzelf uit voor het afscheidsfeest van Max. Hij hoopt daar met Valentina te kunnen praten. Wanneer Noah en Greta samen op het feest arriveren, is Valentina niet zo gelukkig. Otto merkt dit en besluit zijn kans te wagen. Hij neemt Valentina mee naar een romantische zonsondergang. Markus vergiftigt de geneeskrachtige waterbron. Wanneer hij echter merkt dat er mogelijk vergiftigd water in het Fürstenhof circuleert, probeert hij te voorkomen dat dit bij de gasten terecht komt. Alexandra gaat met Yvonne mee naar het ziekenhuis.

Woensdag 1 mei 2024 - aflevering 4093

Het plan van Markus lijkt te lukken, want de deal die Christoph en Werner met een grote leverancier probeerden te sluiten is mislukt door de vervuiling van het bronwater. Eleni heeft echter van het water gedronken en ze wordt ziek. Robert blijft zoeken naar een oplossing voor het café van Nicole. Valentina en Otto groeien naar elkaar toe, maar wanneer Valentina aan Noah moet denken, komt de avond abrupt tot een einde.



Donderdag 2 mei 2024 - aflevering 4094

Markus is verrast om Leander op de opnames van de wildcamera te zien. Hij beseft dat hij waarschijnlijk ook gefilmd is toen hij het water vergiftigde en besluit de geheugenkaart van de camera te vernietigen. Julian wil de opnames aan Eleni laten zien en probeert tevergeefs de kaart te herstellen. Terwijl ze samen koken, praten Nicole en Robert over Nicoles liefde voor literatuur. Om indruk op haar te maken, beweert Robert dat hij een fervent lezer is.

Vrijdag 3 mei 2024 - aflevering 4095

Nadat Julian de hele video-opname gezien heeft, vraagt Markus hem om te zwijgen. Julian besluit uiteindelijk om hem niet te verraden. Markus heeft intussen de beelden van de cloud verwijderd en voelt zich veilig, maar dan duiken er nieuwe bewijzen tegen hem op. Otto wil zijn idee voor een exclusief online netwerk verder uitwerken en gaat op zoek naar financiële steun. Samen met Valentina maakt hij een promovideo. Robert probeert zich voor te bereiden op de leesgroep.



