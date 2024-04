Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Crème van erwtjes en avocado met krokante geitenkaas en groene salade

Een gezonde en hedendaagse maaltijdsalade met erwtjes, avocado en verse geitenkaas als hoofdingrediënten. Kraakvers, overheerlijk en bovendien echt niet moeilijk!

Dinsdag: Canneloni van zalm met ragout van asperges

Cannelloni kan je perfect zelf maken, zeker met deze eenvoudige maar heerlijke vulling van ricotta en twee soorten zalm. Jeroen serveert er een ragout van asperges bij. Dit is de ideale manier om zoveel mogelijk smaak uit de asperges te halen en niets verloren te laten gaan! Woensdag: Spinnentaart

Dit is een prachtig taartje op basis van biscuit, romige pudding en een glanzende laag gesmolten chocolade. Een absoluut topdessert dat wat techniek vereist, maar als je je aandacht erbij houdt, zal je trots zijn op het eindresultaat. Donderdag: Plat spéciale met kroketten en waterkers

Dat is nu nog eens echt eten! Plat spéciale is een traditionele bereiding van varkenstong in tomatensaus met madeira. Een gastronomische gouwe ouwe die zijn oorsprong vindt in het Pajottenland. Jeroen serveert de plat met lekker veel kroketten, om duimen en vingers bij af te likken! Vrijdag: Laab kai

Een koude Thaise kipsalade met rauwe groentjes en sticky rice. Dit gerecht is ideaal om het weekend in te zetten en bovendien heerlijk gezond! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!