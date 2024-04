Hoog bezoek en stress op sterrenniveau in halve finale 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'

Het strijdtoneel voor de halve finale van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' ligt in de sterrenzaak van jurylid MichaŽl Rewers: Bistrot du Nord.

En een halve finale betekent ook automatisch dat de lat erg hoog ligt. Olga, Serine, Titus en Daan moeten tijdens een volwaardige middag- en avondshift het restaurant draaiende houden. Hun tafelgasten? Sterrenchefs, foodcritics en chocolatiers en allemaal verwachten ze een ervaring op sterrenniveau. 'The pressure is on. We hebben hoge verwachtingen. De echte test is niet het bereiden van een mooi gerecht, maar wel of ze onder druk kunnen presteren', klinkt het stellig. De stress in de keuken is voelbaar en zorgt bij Daan zelfs voor kortsluiting: 'Ik weet eigenlijk niet wat ik doe, ik ben helemaal van m’n leg. Vreselijk!'

Naast de driekoppige jury beslissen ook o.a. topchefs Thijs Vervloet (Restaurant Colette), Wouter Keersmaekers (De Schone van Boskoop), Filippo La Vecchia (Osteria Romana) en de winnaar en runner-up van vorig seizoen Linde Merckpoel en Hakim Chatar over het lot van het viertal. Wie kookt zich een weg naar de finale?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', vanaf maandag 8 april om 21.15 uur op GoPlay en Play4.