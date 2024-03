Familiaire smaken in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen': chefs koken samen met familie en vrienden

Foto: Play4 - © Play Media 2024

De schifting gaat ongenadig verder, want ook in deze aflevering valt er iemand af. Gelukkig is er hulp onderweg: de chefs krijgen voor het eerst een extra helpend paar handen in de keuken van een familielid of beste vriend.

Zo kookt Olga kookt samen met mama Anne, Titus met dochter Jeanne, Fatma met zus Pervin, Serine met nichtje Zohra, Daan met papa Bert, Liesa met vriend Steven en Kawtar met bestie Anushka.

Olga: 'Mama durft geen Italiaans eten koken voor ons, behalve vongole want daar is zij veel beter in.' Titus: 'Ik vind het leuk dat Jeanne hier is. Iedereen is hier met zijn gezin, dus het voelt meer zoals een groot familiefeest.' Fatma: 'Wij zijn met 6 thuis en iedereen kan wel een beetje koken maar ik moet erkennen dat Pervin de allerbeste is van de kinderen.' Serine: 'Als we elkaar zien, lachen we. We zijn een familie dat veel lacht. Onze papa’s zijn echt een sketch.' Daan: 'De precisie van papa is heel mooi. Ik heb een Japanse sushichef naast me, maar wel een hele trage (lacht).' Liesa 'Steven en ik vieren altijd oudjaar samen en een klassieker die dan altijd op menu staat is moelleux. Ik vind alles met chocolade goed.' Kawtar: 'We hebben elkaar leren kennen op de redactie van MNM. Zij is de broccoli met kip en ik heb Marokkaanse roots dus wij zijn gewoon wrapped in een gyoza.' 'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 20 maart om 21.15 uur op Play4.