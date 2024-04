Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo heeft aanpassingsmoeilijkheden bij Kosmos. Lou vertrouwt Nora niet. Alice is terug thuis, maar ze vertelt gewoon verloren gelopen te zijn. Er komt een nieuwe student toe op de school. Otis vindt de privileges van Emily onacceptabel. Johan wordt met de ambulance weggebracht. Nora wordt gearresteerd. Milo leidt leerjongen Pepijn op, Lou kampt met een schuldgevoel. Robyn en Emily strijden om de meeste aandacht.

Maandag 29 april 2024 - aflevering 66

Milo draagt nu wel eindelijk haar uniform, maar wordt niet door alle studenten ook echt bekeken als een van hen. Thuis treft ze haar papa in paniek aan: oma is verdwenen. Hilde helpt Johan met de verhuis, maar hij twijfelt aan haar intenties. Nora belt intussen de politie, maar Lou vertrouwt haar niet. Hoe komt ze aan zoveel kennis over een moordonderzoek?



Dinsdag 30 april 2024 - aflevering 67

Alice is terug thuis, maar claimt gewoon een beetje verloren te zijn gelopen. Otis en Victorine krijgen ruzie en hij dreigt ermee No Direction te verlaten. Sofia gaat te rade bij Jesse, die een plan heeft om Milo toch in de band te krijgen en zo de brokken te lijmen. Intussen probeert Milo te achterhalen waarom Nora zo geheimzinnig doet en komt er een nieuwe student toe op Kosmos.



Woensdag 1 mei 2024 - aflevering 68

Iedereen op Kosmos is onder de indruk van de nieuwe studente Emily, die een bekende influencer blijkt te zijn. Otis heeft het moeilijk met haar komst. Hij vindt haar privileges onacceptabel. Lou is geschrokken van de val van Johan, die hij heeft veroorzaakt. Johan heeft geen gevoel meer in zijn benen en wordt met de ambulance weggebracht. Nora is nog steeds op haar hoede.



Donderdag 2 mei 2024 - aflevering 69

Nora wordt gearresteerd op verdenking van moord. Milo wil erover praten met Jesse, maar zijn gedachten zijn bij Emily. Milo legt leerjongen Pepijn het werk in de bakkerij uit. Hij heeft duidelijk een oogje op haar. Lou heeft een groot schuldgevoel over wat hij zijn vader heeft aangedaan. Robyn en Emily strijden intussen voortdurend om aandacht.



