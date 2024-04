MAX zet de bloemetjes buiten met Bloemencorso Bollenstreek

De registratie van het grootste lentefeest van Nederland, Bloemencorso Bollenstreek, is te zien bij MAX. Prachtige bonte praalwagens en rijk met bloemen versierde luxe wagens trekken voorbij tijdens deze 77e editie.

De presentatie is in handen van Mascha de Rooij en samen met Carla Kieft verzorgt ze het commentaar.

Wanneer de tulpenvelden in bloei staan, is het tijd voor het grootste voorjaarsfeest in Nederland: Bloemencorso Bollenstreek. Dit jaar trekken vijftien praalwagens en dertig met bloemen versierde luxewagens voorbij tijdens dit kleurige bloemenspektakel.

In Bloemencorso Bollenstreek doet Mascha de Rooij verslag van de indrukwekkende optocht.'Ik kijk ernaar uit om weer bij Bloemencorso Bollenstreek te zijn', vertelt de presentatrice. 'Het vakmanschap waarmee de praalwagens gemaakt zijn en de vele uren werk die eraan besteed zijn: het zijn prachtige kunstwerken.'

'Bloemencorso Bollenstreek', zaterdag 27 april om 15.40 uur bij MAX op NPO 1.