Bart Peeters speelt model in 'Het Perfecte Plaatje': 'Ik ga het lelijkste gezicht ter wereld trekken'

In de eerste aflevering van 'Het Perfecte Plaatje' liet de jury hun goed hart zien door niemand naar huis te sturen. In de tweede aflevering wordt het andere koek, want één fotograaf zal zijn fototoestel aan de haak moeten hangen.

Maar voor het zover is, trekken de kandidaten richting Nationaal Park de Hoge Kempen om de stilte van de natuur te fotograferen. Daarna gaan ze door naar het West-Vlaamse festival Dranouter om er de oerdegelijke festivalvibe vast te leggen.



Julius Persoone krijgt de eer om Bart Peeters te mogen fotograferen. Als hij op voorhand langsgaat in zijn loge, vraagt hij of Bart een bepaalde signature move heeft tijdens zijn concert, en uiteraard heeft Bart meteen een idee: 'Zorg dat je aan het midden van het podium staat, dan ga ik voor u op mijn knieën zitten en trek ik het lelijkste gezicht ter wereld'. Julius ziet het helemaal zitten, al lijkt er tóch nog iemand een tikkeltje enthousiaster te zijn: 'Ik heb een knuffel gegeven aan Bart Peeters, kan ik dan nu sterven?', aldus presentator Manu Van Acker. 'Het Perfecte Plaatje', zaterdag 27 april om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.