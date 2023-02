Droomvrouw voor koeienboer Jef en ontnuchterend nieuws voor frambozenboer Kevin in 'Boer zkt Vrouw: Blind Verliefd'

Vorige week maakte Vlaanderen kennis met Cathy, RaphaŽl en Stef, de eerste drie boeren die op zoek gaan naar de liefde in het nieuwe seizoen van 'Boer zkt Vrouw: Blind Verliefd'. Nu zondag onthullen ook koeienboer Jef en witloof- en frambozenboer Kevin hun ware gelaat in de tweede aflevering bij VTM.

In Arendonk legt Dina Tersago de laatste hand aan een gezellige setting tussen de koeien, voor de dates van de 33-jarige Jef. De melkveehouder is sinds vier jaar opnieuw vrijgezel en is vastberaden daar verandering in te brengen. Enter een horde jonge vrouwen, die dromen van een plekje op de boerderij, en vooral ook in het hart van de koeienboer. 'Het is altijd mijn droom geweest om boerin te worden, maar ja, dat is geen keuzevak op school he', droomt één van de kandidates luidop van een herkansing. Maar ook Bente waagt haar kans. Zij heeft een koeien onesie, een koeien bedovertrek, een koeien pyjama,... maar nog geen koeienboer. Op papier is zij dus de ideale match, maar het moet uiteraard ook op persoonlijk vlak klikken. Moet het gezegd dat de zenuwen hoog gespannen staan voor de dates?

Kevin (28) mag dan wel de lekkerste frambozen kweken, hij is nog steeds vrijgezel. Hopelijk kan matchmaker Dina daar verandering in brengen en smaakt de liefde even zoet. 'Ik ben reuze benieuwd maar mijn verwachtingen zijn niet al te hoog. Hoe hoger de verwachtingen, hoe meer je teleurgesteld kan worden. Ik ben al een paar keer tegen de lamp gelopen in de liefde en nu wil ik gewoon mezelf zijn en m’n hart kunnen volgen in plaats van mijn hersenen. Ik laat het dus op me afkomen', klinkt het bij Kevin. Bij haar aankomst op de boerderij in Moerkerke moet Dina echter meteen heel eerlijk zijn en heeft ze ontnuchterend nieuws voor hem: er stelden zich maar 6 lieve dames kandidaat voor Kevin.

En zo wordt meteen al duidelijk dat deze nieuwe 'Boer zkt Vrouw'-reeks eentje vol emoties zal worden.

'Boer zkt Vrouw: Blind Verliefd', zondag 26 februari om 19.55 uur bij VTM.