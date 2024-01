Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 15 januari 2024 - aflevering 7972

Terwijl Mackenzie haar geluk deelt met Remi, probeert Bree Gabe zo goed mogelijk op te vangen na het nieuws dat zijn kanker is teruggekeerd. Gabe weigert echter verder onderzoek om de terugkeer van de kanker te bevestigen en vraagt Bree om het nieuws geheim te houden. Wanneer Mackenzie Gabe vervolgens vraagt om te gaan samenwonen, krijgt ze niet het antwoord waarop ze had gehoopt. Bree besluit in therapie te gaan om haar verleden met Jacob te verwerken. Dean probeert Ziggy tevreden te houden, maar wanneer ze hem vraagt om zijn handen te wassen alvorens Izzy te verzorgen, komt het tot een ruzie.



Dinsdag 16 januari 2024 - aflevering 7973

Mackenzie probeert Gabe te overtuigen om verdere onderzoeken te laten uitvoeren. Hij wil daar echter niets van weten en is vastberaden om zijn lot te ondergaan. Een smeekbede van Mackenzie brengt hem echter op andere gedachten. Na enige aanmoediging van Roo en Marilyn besluit Alf zich te verontschuldigen bij John. Die is echter nog steeds te gekwetst door de harde woorden van Alf en weigert zijn excuses te aanvaarden. Meer nog, John overweegt om klacht in te dienen bij de politie. Marilyn helpt Ziggy om het huis te zuiveren. Tane vraagt Felicity om de rest van haar spullen te komen ophalen. Dean en Ziggy zijn verrast wanneer Bella onverwachts opdaagt.

Woensdag 17 januari 2024 - aflevering 7974

De vraag van Tane om haar spullen te komen halen, hakt er diep in bij Felicity en Cash moet het ontgelden. Aan Eden geeft ze toe dat ze niet wil dat haar relatie met Tane stopt, maar wanneer Eden haar vervolgens aanmoedigt om het goed te maken, wijst een koppige Felicity het idee af. Dean moedigt Bella aan om de confrontatie met Nikau aan te gaan en te achterhalen waarom hij hun relatie verbrak. Cash verontschuldigt zich bij Eden voor zijn onverwachte kus. Roo moet ingrijpen wanneer de ruzie tussen Alf en John een hoogtepunt bereikt.



Donderdag 18 januari 2024 - aflevering 7975

Cash is niet mals voor Felicity nadat ze een positieve alcoholtest aflegde en ook Eden maakt haar duidelijk dat het zo niet verder kan. Felicity breekt wanneer ze zich vervolgens bij Cash gaat excuseren. Mali organiseert een surfles voor Rose. De twee genieten van hun tijd samen, tot Mali een bericht ontvangt dat hem zichtbaar zenuwachtig maakt. Irene krijgt in de gaten dat Ava verliefd is op Theo, en ze is niet de enige. Ook Kirby ergert zich inmiddels aan de voortdurende aanwezigheid van Ava wanneer ze tijd met Theo wil doorbrengen. Theo zelf ziet hier echter geen graten in.

Vrijdag 19 januari 2024 - aflevering 7976

Remi vangt Bree op, die het moeilijk heeft na haar eerste therapiesessie. Mali en Rose genieten van een gezellige barbecue bij hem thuis, tot Mali opnieuw een mysterieus telefoontje krijgt en Rose begint te vermoeden dat er iets aan de hand is. Ava wil Theo bewijzen dat ze geen kind meer is, maar haar plan valt in het water wanneer Justin haar geen toestemming geeft om op stap te gaan. Het komt tot een ruzie en wanneer Justin zich vervolgens bij haar wil excuseren, doet hij een onaangename verrassing.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

