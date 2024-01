Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Véronique krijgt een paniekaanval en Jan kan het nieuws van Yoko niet helemaal vatten. Mathias vindt en gouden ketting in het café en Mieke moet plots nauw samenwerken met Niko. Cédric wil niet dat zijn moeder zich moeit, Raven is ontroerd en de bevalling van Sam komt dichterbij. Louise heeft een verrassing voor Brahim en Vanessa voelt zich in de steek gelaten. Er is een probleem met de werkplaats van Emiel. Jamila wacht het juiste moment af, Cédric krijgt een koude douche.

Maandag 15 januari 2024 - aflevering 7359

Véronique wordt in een vol café geveld door een paniekaanval. Zjef en Rudi komen apart van elkaar nieuws over Niko te weten. Niko zelf vraagt hen om te zwijgen, wat voor een ongemakkelijke sfeer zorgt. Jan is enerzijds blij met het nieuws dat hij van Yoko te horen krijgt, al kan hij het anderzijds ook niet helemaal vatten.



Dinsdag 16 januari 2024 - aflevering 7360

Mathias vindt een gouden ketting in het café. Hij wil ze meteen naar de politie brengen, maar Jan overtuigt hem om de eigenaar zelf op te sporen. Vanessa wordt overspoeld met werk. Mieke neemt de lancering van het alcoholvrij bier van haar over. Dat wil echter zeggen dat ze nauw zal moeten samenwerken met Niko. Woensdag 17 januari 2024 - aflevering 7361

Véronique komt nieuws te weten over Cédric, maar hij wil niet dat zijn moeder zich moeit. Lars en Brigitte besluiten Raven te hulp te schieten. Hij is ontroerd door de steun die hij van hen krijgt. Niko heeft het moeilijk met Sams nakende bevalling. Hij uit zijn frustraties tegenover Hanne en Mieke.

Donderdag 18 januari 2024 - aflevering 7362

Louise probeert Brahim over zijn preutsheid te helpen. Dat doet ze met tickets voor een naaktsauna, maar Brahim ziet er erg tegenop. Vanessa voelt zich in de steek gelaten door Yoko. Ze waarschuwt haar dat ze Cédric zal kwijtspelen als ze zo blijft voortdoen. Jan ontdekt een inscriptie in het hangertje dat hij gevonden heeft. Vrijdag 19 januari 2025 - aflevering 7363

Emiels werkplaats moet door een asbestprobleem definitief sluiten. Zijn vrienden bedenken een manier om hem te steunen. Niko gedraagt zich nog steeds humeurig. Aan Mieke bekent hij waarom hij het zo moeilijk heeft. Jamila besluit om eerlijk te zijn tegen Jelle over hoe ze zich voelt in hun relatie. Ze wacht op het juiste moment. Cédric krijgt een koude douche van Yoko.

