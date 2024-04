Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gegratineerde macaroni puttanesca met tonijn

Om de week stevig te beginnen staat er vandaag een simpele, maar overheerlijke ovenschotel op het menu. Een snelle puttanescasaus met tonijn uit blik, macaroni en mozzarella. Het ideale maal om na een lange werkdag snel ineen te boksen!

Dinsdag: Club sandwich van pompernikkel met courgette, koolrabi en mierikswortel

Dunne plakjes donkerbruin roggebrood met cheddar, een dressing van mierikswortel, plakjes gegrilde courgette en gemarineerde koolrabi vormen samen een leuke en smakelijke lunch die de lente meteen in huis brengt. En het ziet er ook nog eens prachtig uit! Woensdag: Gebakken dorade met rode pestopuree, rucola en gemarineerde kerstomaten

Dit is echt weer zo'n signatuurgerecht van Dagelijkse kost! Een lekker stuk gebakken vis met puree, op smaak gebracht met rode pesto, en geserveerd met wat rucola en gemarineerde kerstomaten. Eenvoudig, toegankelijk voor jong en oud én megalekker! Donderdag: Tiramisutaart met speculaasmousse

Dit is de perfecte taart voor beginnende bakkers! In een paar eenvoudige stappen heb je voor je het weet een pracht van een taartje voor je neus staan. Ook qua smaken is dit nagerecht een droom, want wie houdt er nu niet van tiramisu en speculaas? Gewoon proberen dus! Vrijdag: Huisgemaakte kipkap en pickles

Authentieke gerechten en recepten worden bij Dagelijkse kost hoog in het vaandel gedragen! Dat kan je zien aan hoe Jeroen vandaag het hele proces van verse kipkap duidelijk maakt voor iedereen. Op de koop toe maakt hij ook nog verse pickles om erbij te serveren! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.