'De Planckaerts De Musical' donderdag op Play4

Zijn koersfiets en zijn Christa. Twee keer liefde op het eerste gezicht en meer had de jonge Eddy Planckaert dus ook niet nodig om gelukkig te zijn. En net als hij doorbreekt als wielrenner wordt hij ook vader van een zoontje Francesco.

Eddy’s geluk is compleet als hij in 1990 zijn droomkoers Parijs-Roubaix wint, al was er wel een fotofinish nodig om zijn grote zege in de Hel van het Noorden te bevestigen.

Maar een dik jaar later trekt de dokter een streep door Eddy’s toekomst op de fiets. De verslagenheid is groot. Eddy moet op zoek naar een heel nieuw leven, maar gelukkig wacht daar zijn warme gezin. Want ondanks de tegenslagen, de onverwachte wendingen in hun leven, de leuke en minder leuke verrassingen blijft de familie Planckaert elkaar onvoorwaardelijk en vol levensvreugde steunen.

James Cooke: 'Wat een familie, wat een verhaal en vooral wat een enorme liefde voor het leven en voor elkaar. Ze kenden grote successen maar ze hebben ook echt zwarte sneeuw gezien. En ook op zwarte sneeuw kan deze familie skieën. ​ En zijn ze altijd voor elkaar blijven zorgen. Dat willen we op muziek zetten.'

'James De Musical: De Planckaerts', donderdag 5 januari om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.