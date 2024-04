Connie Palmen is 'De Geknipte Gast'

Het Limburgse meisje Connie Palmen dacht vroeger altijd dat ze minder was dan haar broers. Ze groeide op in een tijd dat gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen nog niet vanzelfsprekend was.

De Geknipte Gast op tv

Interviewprogramma met Özcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de gast.

Fernando Halman is al 20 jaar presentator bij radiostation FunX, heeft een eigen onlineplatform en componeert muziek. Zijn bewijsdrang wijt hij aan de afwezigheid van zijn vader tijdens zijn jeugd.

