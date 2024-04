Vrijdag in 'Meldpunt': geluidsoverlast van airconditionings en warmtepompen

Oplopende temperaturen in combinatie met de overgang naar een gasloze samenleving zorgen voor een toename van airconditionings en warmtepompen.

'Meldpunt' ontvangt regelmatig klachten over geluidsoverlast van de buitenunits van deze elektrische apparaten. Wat zijn hiervoor de regels en waar kunnen deze apparaten het best worden geplaatst?

Over zes jaar moeten 1,5 miljoen Nederlandse woningen van het gas af zijn en vanwege de klimaatverandering is de verwachting dat de zomers warmer worden. Die combinatie zorgt de komende jaren voor een forse toename van airco’s en warmtepompen, met vele zoemende of brommende kasten buiten de woningen en gebouwen als gevolg.

Roepende in de woestijn

Jurjen Bakker heeft al zeven jaar overlast van het geluid van airco’s en warmtepompen vlakbij zijn huis. Onlangs zijn er weer twee nieuwe airco’s bijgeplaatst, waardoor het totaal op vijf komt. Volgens Bakker worden hier de geluidsnormen overschreden. Hij is al bij de gemeente en bij buurtbemiddeling geweest, maar niemand wil hem helpen. Bakker voelt zich een roepende in de woestijn. 'Meldpunt' schakelt een geluidsexpert in die metingen doet. Elles de Bruin bespreekt de geluidsoverlast van airco’s en warmtepompen met geluidsdeskundige Erik Roelofsen en Thomas Piessens van Techniek Nederland.

En verder: broer die drie miljoen euro zou hebben ontvreemd van zijn moeder, wint hoger beroep.

Op 12 januari van dit jaar liet 'Meldpunt' het verhaal zien van Gerard (niet zijn echte naam) die zijn broer en schoonzus ervan beschuldigt meer dan drie miljoen euro en sieraden te hebben gestolen van zijn moeder. De beschuldigde broer, die het beheer had over de bankrekeningen van zijn dementerende moeder, verloor de civiele rechtszaak waarin hij zich niet verdedigde. Maar als broer en schoonzus in hoger beroep het vonnis aanvechten, volgt een andere uitspraak. Het gerechtshof oordeelt dat niet kan worden bewezen dat de broer geld heeft gestolen en financieel misbruik van zijn moeder heeft gemaakt. Wel moet hij een lening van 454.000 euro terugbetalen. De uitspraak inzake de sieraden blijft hetzelfde: schoonzus heeft inderdaad geen recht op een dure ring van haar schoonmoeder. Elles de Bruin praat over deze uitspraak met erfrechtadvocaat Joost Diks en fiscaal jurist Nickey Smelt. Ook geven zij tips hoe je als ouder en als kind financiële zaken zo kan regelen dat het niet tot een rechtszaak hoeft te komen.

'Meldpunt', vrijdag 26 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.