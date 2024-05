Veelbelovende serie 'Maxton Hall - The World Between Us' nieuw te zien op Prime Video

Welkom op de privéschool van Maxton Hall. Prime Video heeft de officiële trailer en het artwork vrijgegeven van de nieuwe Duitse Original serie, 'Maxton Hall - The World Between Us'.

De zesdelige serie gaat over het liefdesverhaal van James Beaufort en Ruby Bell, met Fedja van Huêt in een van de hoofdrollen. Alle afleveringen zijn exclusief beschikbaar op Prime Video vanaf 9 mei.

Wanneer Ruby per ongeluk een schokkend geheim ontdekt op privéschool Maxton Hall, moet de arrogante miljonairszoon James Beaufort zien te dealen met de zeer pientere beursstudent. Vanaf dat moment lijkt de knappe James toch, tegen zijn geweten in, voor Ruby's rust en charme te vallen. En hoewel de twee uit verschillende werelden komen, zullen ze snel alles riskeren om samen te zijn…

De nieuwe Duitse Prime Video Original serie is gebaseerd op de bekroonde bestseller 'Save Me' van auteur Mona Kasten. De serie, geproduceerd door UFA Fiction, vertelt het moderne liefdesverhaal tussen James Beaufort (Damian Hardung) en Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), een jongen uit de hogere klasse en een meisje uit de arbeidersklasse in een wereld van glamour, prestige, geheimen en drama.

'Maxton Hall - The World Between Us' is geregisseerd door Martin Schreier (Dreamfactory) en Tarek Roehlinger (A State of Emergency). De film is geproduceerd door Markus Brunnemann en Valentin Debler. Ceylan Yildrim is executive producer, Daphne Ferraro is scenarioschrijver.

De hoofdrollen worden gespeeld door Harriet Herbig-Matten ('Bibi & Tina: Einfach Anders') als Ruby en Damian Hardung ('How to Sell Drugs Online (Fast)') als James. Andere rollen werden vertolkt door de Nederlandse Fedja van Huêt ('Speak no Evil') als Mortimer, Sonja Weißer ('Tatort') als Lydia, Ben Felipe ('Pagan Peak') als Cyril, Runa Greiner ('Suck Me Shakespeer') als Ember, Justus Riesner ('Loving Her') als Alistair Ellington, Clelia Sarto ('Herzstolpern') als Cordelia Beaufort, Andrea Guo ('Der Schwarm') als Lin Wang en Eidin Jalali ('Der Schwarm') als Graham Sutton.