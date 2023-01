'Tough As Nails' vanaf maandag te zien op Prime Video

Zes mannen en vier vrouwen die in het dagelijks leven hun mouwen opstropen en alles behalve bang zijn om lange werkdagen te maken of hun handen vuil te maken: dat zijn de hoofdrolspelers in de nieuwe, unieke realitycompetitieserie 'Tough as Nails'.

In individuele uitdagingen en groepsopdrachten worden deze krachtpatsers getest op hun uithoudingsvermogen en teamwork. Vuilnismannen, loodgieters, beroepsvissers en havenarbeiders. Samen de ruggengraat van de samenleving, die nu hun tanden zetten in deze slopende wedstrijd. 'Tough as Nails' is een eerbetoon aan alle harde werkers in ons land, wordt gepresenteerd door Jelka van Houten en Edson da Graça en is vanaf maandag 9 januari wekelijks om 21.30 uur te zien op Veronica en op Prime Video.

In 'Tough as Nails' strijden oersterke Nederlanders in epische spellen op herkenbare Nederlandse locaties op twee fronten tegen elkaar. In groepsverband en voor een individuele hoofdprijs van 10.000 euro. De vaste teams van vijf kandidaten nemen het wekelijks tegen elkaar op in 5-tegen-5-teamchallenges waarmee geld voor de groep te winnen valt. Daarnaast gaan ze een zware individuele uitdaging aan om in de running te blijven voor de individuele hoofdprijs. In 'Tough As Nails' gaat niemand voortijdig naar huis: iedere afvaller in de individuele strijd, blijft de hele competitie meestrijden tijdens de groepsopdrachten.

Veel draait om samenwerking en dat zorgt voor emotionele momenten. Er wordt weliswaar gespeeld om geld, in 'Tough as Nails' ontstaan vriendschappen voor het leven. Aan het einde van de reeks weten we welke kandidaat wordt gekroond tot Tough as Nails Champion en de hoofdprijs van 10.000 euro wint.

'Tough As Nails', vanaf maandag 9 januari op Prime Video.