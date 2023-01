'Three Pines' komt zaterdag naar Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Prime Video 2023

'Three Pines' is een verfilming van Louise Penny's New York Times bestseller Chief Inspector Gamache. 'Three Pines' volgt hoofdinspecteur Armand Gamache (Alfred Molina) terwijl hij zaken onderzoekt die zich afspelen onder de idyllische oppervlakte van het Quebecse dorpje Three Pines.