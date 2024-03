Onthullende documentaire 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' op ID

Tv-zender Nickelodeon groeide in de jaren negentig in Amerika uit tot hét kanaal voor kinderen. Jonge tieners werden tv-sterren in hilarische kinder-comedyseries als 'All That' en 'The Amanda Show'.

Achter de schermen bleek het er minder vrolijk aan toe te gaan met naar nu blijkt ernstige vormen van verbaal én seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de 4-delige documentaire 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' vertellen voormalige kindsterren, hun ouders en medewerkers van het programma over hun vaak schokkende ervaringen.

Dan Schneider

Centraal in de documentaireserie staat Dan Schneider, de producer die de zender grootmaakte. De acteur en scriptschrijver kwam in 1993 in dienst bij Nickelodeon waar hij de maker werd van 'All That', een comedyserie met kinderen in de hoofdrol. Het werd een razend populaire serie die van de kindsterren beroemdheden maakte, net als de vele series die daarna kwamen zoals 'Drake & Josh', 'I Carly' en 'Victorious'. Schneider leek aanvankelijk de vrolijke suikeroom die dit allemaal mogelijk maakte, maar ontpopte zich volgens ingewijden steeds meer tot een dwingende persoonlijkheid waar niemand tegenin durfde te gaan.

Seksueel getinte scènes

Kindacteurs van toen vertellen nu hoe ze tot scènes werden aangezet waar ze helemaal niet blij mee waren of die achteraf gezien ook zeer dubieus overkomen. Zo werd eentje over zijn half naakte lichaam ingesmeerd met pindakaas, dat vervolgens door honden werd afgelikt. Ook waren er talloze seksueel getinte scènes waar tienermeisjes met water of slijm werden ondergespoten in hun gezicht of over hun half ontblote lichaam.

Ingaan tegen de makers was geen optie, zeker niet voor de kinderen die opkeken tegen de volwassenen die immers beslisten over hun positie. Een van de kinderen wiens moeder te veel klaagde, mocht na twee seizoenen niet meer terugkomen. Ook medewerkers die niet volledig meegingen, werden aangepakt. Twee vrouwelijke schrijvers – die nota bene samen één salaris moesten delen – vertellen over seksuele toespelingen op de set en over de vele massages die Schneider verlangde van vrouwelijke medewerkers. Na hun klachten werden ze beiden ontslagen.

Zedendelinquenten op de set

Er vond ook daadwerkelijke seksueel misbruik plaats door minimaal drie verschillende medewerkers. Van het sturen van naaktfoto’s naar jonge meisjes – door wat later een serieuze zedendelinquent bleek te zijn – tot fysiek misbruik door een prominent persoon binnen het bedrijf. Er is een schokkende onthulling van een van de bekendere tienersterren die voor het eerst in het openbaar vertelt wat hem is overkomen.

Veel tienersterren kijken met gemengde gevoelens terug op de tijd die zo leuk had kunnen zijn, anderen kwamen terecht in een leven vol verslaving. Het laat andermaal zien dat de tv-wereld niet altijd zo vrolijk is als het aan de voorkant lijkt. Met dit keer kinderen als voornaamste slachtoffers.

'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' is in twee delen op zondag 7 april en zondag 14 april om 21.00 uur te zien bij ID en op discovery+.