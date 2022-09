Dit is het menu van Disney+ in september

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. Dit zie je in september!

THE OLD MAN [16+]

Originele serie

'The Old Man' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van schrijver Thomas Perry en vertelt het verhaal van Dan Chase (Jeff Bridges). Chase is tientallen jaren geleden ondergedoken voor de CIA en leeft sindsdien op een verscholen, afgelegen plek. Wanneer een huurmoordenaar hem probeert uit te schakelen, ontdekt Chase dat hij in het reine moet komen met zijn verleden om zijn toekomst te kunnen waarborgen. De assistent-directeur voor contraspionage van de FBI wordt opgeroepen om Chase te vinden vanwege zijn gecompliceerde verleden met de voortvluchtige.

28 september

THE KARDASHIANS S2

Originele serie

De camera's zijn terug om het steeds veranderende leven van Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie vast te leggen. De familie nodigt de kijkers opnieuw uit om hen te vergezellen in hun grootste triomfen en worstelingen. Van vurige romances en levensveranderende mijlpalen tot onvoorstelbare successen. De familieband blijft onverbrekelijk terwijl ze hun openbare en privélevens navigeren met de hele wereld als toeschouwer.

22 september

HOCUS POCUS 2

Disney+ Original film

Het is 29 jaar geleden dat iemand de Black Flame-kaars aanstak en de 17e-eeuwse zussen deed herrijzen, en ze zijn uit op wraak. Nu is het aan drie middelbare scholieren om voor zonsopgang op All Hallow's Eve te voorkomen dat de razende heksen in Salem een nieuw soort ravage aanrichten.

30 september

ANDOR

Disney+ Original serie

De serie 'Andor' verkent een nieuw perspectief in het Star Wars-sterrenstelsel en focust op Cassian Andor's reis om te ontdekken welk verschil hij kan maken. De serie brengt het verhaal van de beginnende rebellie tegen het Keizerrijk en hoe mensen en planeten erbij betrokken raakten. Het is een tijdperk vol gevaar, bedrog en intriges waarin Cassian het pad zal bewandelen dat voorbestemd is om van hem een rebellenheld te maken.

21 september

DISNEY+ DAY

WEDDING SEASON [16+]

Exclusief op Disney+ op Disney+ Day

MIKE [18+]

Exclusief op Disney+ op Disney+ Day

PINOCCHIO

Exclusief op Disney+ op Disney+ Day

CARS ON THE ROAD [6+]

Exclusief op Disney+ op Disney+ Day

TIERRA INCÓGNITA [16+]

Exclusief op Disney+ op Disney+ Day

THOR: LOVE AND THUNDER

Exclusief op Disney+ op Disney+ Day

OBI-WAN KENOBI: A JEDI'S RETURN [12+]

Exclusief op Disney+ op Disney+ Day

EPIC ADVENTURES WITH BERTIE GREGORY

Exclusief op Disney+ op Disney+ Day

MAGGIE

Originele serie

Daten is al moeilijk genoeg, maar het is nog moeilijker als je ook nog eens helderziende bent. Maggies gave stelt haar in staat in de toekomst te kijken van haar vrienden, ouders, klanten en willekeurige mensen op straat. Wanneer ze na een ontmoeting met een onbekende een glimp begint op te vangen van haar eigen toekomst, wordt haar romantische leven plots een stuk ingewikkelder. Kun je verliefd worden als je denkt dat je al weet hoe het afloopt? Ze had dit waarschijnlijk moeten zien aankomen.

14 september

ROOKIE COPS [12+]

Originele serie

Wanneer de Korean National Police Academy een groep enthousiaste eerstejaars verwelkomt die ervan dromen om politieagent te worden, wordt hun vreugde na hun kwalificatie voor de academie snel teniet gedaan wanneer ze worden onderworpen aan uitputtende dagelijkse training en streng gehandhaafde regels. Wi Seunghyun (Kang Daniel) is als beste van zijn klas op de academie gekomen en draagt hoge verwachtingen op zijn schouders, terwijl de pittige en vastberaden Ko Eunkang (Chae SooBin) pas in de tweede toelatingsronde is toegelaten. Gedurende de serie raken Wi en Ko steeds meer verwikkeld in een aantal problemen op de academie die hun kansen om af te studeren in gevaar kunnen brengen.

21 september

THE SIMPSONS S33

Seizoen 33 van 'The Simpsons' is hier! Het begint allemaal met een gloednieuwe spectaculaire musical in Broadway-stijl, gevolgd door een horrorboomhut met VIJF verschrikkelijke verhalen—en dan volgt er nog een misdaadsaga van een uur lang waarin Flanders wordt opgejaagd door een moordenaar uit de wereld van prestigieuze streamingseries. Maggie voegt zich bij de maffia, Bart redt een geit van satanisten en Homer en Marge zijn naakter en banger dan je ze ooit gezien hebt — 700 afleveringen en er komen er nog steeds meer! Gaststerren zijn Kristen Bell, The Weeknd, John Lithgow, Kerry Washington, Beck Bennett, Brian Cox en vele anderen.

28 september

BEST IN DOUGH

Originele serie

Het is tijd voor een social media showdown zoals je nog nooit gezien hebt! Drie pizza-influencers stappen de keuken in om te strijden voor de meeste likes en de titel van Best in Dough.

19 september