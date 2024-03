Vrijdag in 'Meldpunt': het bestrijden van spam en phishingmails

Het is een ware plaag: ongewenste e-mails. Soms is het reclame, soms zijn het phishingmails met risicovolle linkjes. Op een oproep over de ervaringen hiermee, kreeg de redactie honderden reacties.

De grote vraag is: hoe kom je ervan af?

Flora Martini-Noordenbos ontvangt op haar twee e-mailadressen van Ziggo veel spam. Ze weet niet hoe de afzenders aan haar adresgegevens komen. 'Ik koop heel af en toe op internet, maar eigenlijk altijd in de winke'", vertelt ze. 'Ik let ook op cookies, die weiger ik allemaal.'

Mevrouw Martini-Noordenbos wordt er horendol van. De kans bestaat ook dat ze door alle reclame- en phishingmails belangrijke berichten over het hoofd ziet. Toezichthouder ACM krijgt ieder jaar duizenden meldingen binnen over spam. Toch is het maar liefst zes jaar geleden dat ACM voor het laatst een boete uitschreef voor het versturen van spam. Hoe kan dat? En wat mag je als consument van de mailprovider verwachten? IT-deskundige Dave Maasland legt uit hoe je je spamfilter zelf slimmer kan maken, waardoor minder spam in de inbox belandt. Elles de Bruin praat in de studio van 'Meldpunt' met ethisch hacker Willem Zeeman en Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

En verder: eindelijk helderheid over claims van vage incassobureaus

Al jarenlang teisteren vage incassobureaus vele mailboxen met dreigende mails over niet- bestaande schulden. Jan Weppelink ligt wakker van deze rare incassodreigingen.

Vanaf 1 april is via een website van de overheid op te zoeken of een incassobureau betrouwbaar is. Het nieuwe register maakt het veel makkelijker om als burger te controleren of het incassobedrijf bonafide is. Elles de Bruin bespreekt dit met Connie Maathuis van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen.

