Vier op zondag 24 december kerstavond met Roel en Jos

In het 'Plakshot Jaaroverzicht' neemt Roel nog één keer 2023 door aan de hand van de leukste items uit 'Plakshot'. Uiteraard bespreken Roel en zijn broer Jos de afgelopen verkiezingen, hebben ze het over het vertrouwen in de overheid en over dé racketsport van het afgelopen jaar: yuppenbal.