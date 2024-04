BBC First presenteert in mei de nieuwe waargebeurde misdaadserie 'Catch Me a Killer'

Duik in mei in een reeks nieuwe en terugkerende drama's op BBC First. Deze maand brengt BBC First twee premières: 'Catch Me a Killer' vertelt het waargebeurde verhaal van Dr. Micki Pistorius, de eerste psychologische profiler van seriemoordenaars van Zuid-Afrika.

Daarnaast verschijnt ook de nieuwe, zonnige moordmysterie 'Murder in Provence'. Reis terug naar het Toronto van de jaren 1900 voor het zesde en zevende seizoen van 'Murdoch Mysteries', of naar het Engeland van de jaren 1950 voor de terugkeer van misdaadbestrijdende priesters in 'Father Brown' en 'Grantchester'.

Met Charlotte Hope uit 'Game of Thrones' in de hoofdrol vertelt 'Catch Me a Killer' het ware verhaal van Micki Pistorius, de eerste profiler van seriemoordenaars in Zuid-Afrika. Het verhaal, gebaseerd op de gelijknamige bestseller, laat zien hoe Micki in elke aflevering probeert in het brein van enkele van Zuid-Afrika’s meest beruchte seriemoordenaars te duiken.

BBC First presenteert ook 'Murder in Provence', gebaseerd op de populaire boeken van M.L. Longworth. Ontsnap naar het zonnige stadje Aix-en-Provence en volg onderzoeksrechter Antoine Verlaque en zijn partner Marine Bonnet terwijl ze verschillende moorden en mysteries onderzoeken.

Het zesde en zevende seizoen van 'Murdoch Mysteries', gebaseerd op de romans van de bekroonde auteur Maureen Jennings, gaan in mei in première op BBC First. Met verhaallijnen die zijn verweven met echte historische figuren en gebeurtenissen, blijft Murdoch baanbrekend werk verrichten met innovatieve forensische technieken om enkele van de gruwelijkste misdaden van Toronto op te lossen.

De bekroonde detectiveserie 'Father Brown' keert in mei terug naar BBC First voor zijn elfde seizoen. In de serie, die plaatsvindt in 1955, lost Father Brown (Mark Williams) misdaden op zijn eigen unieke manier, vergezeld door een sterrencast met Sylvester McCoy ('The Hobbit'), Ingrid Oliver ('Doctor Who') en Ian Gelder ('Game of Thrones').

Op BBC First keert het detectivespektakel 'Grantchester' terug voor zijn achtste seizoen. Robson Green is wederom te zien als inspecteur Geordie Keating en Tom Brittney is terug als pastoor Will Davenport. In deze explosieve seizoen testen Will en Geordie geloof, vergeving en verlossing tot het uiterste.

'Murdoch Mysteries' seizoen 6 en 7 gaan vanaf 3 mei van maandag tot en met vrijdag om 20.00 uur in première op BBC First

In het Toronto van eind 19e en begin 20e eeuw gebruikt de methodische en knappe detective William Murdoch (Yannick Bisson, 'Nothing Too Good for a Cowboy') zijn innovatieve forensische technieken om de gruwelijkste moorden op te lossen. De collega’s van Murdoch zijn agent George Crabtree (Jonny Harris, 'Hatching', 'Matching and Dispatching'), inspecteur Brackenreid (Thomas Craig, 'Coronation Street'), Dr. Emily Grace (Georgina Reilly, 'The L.A. Complex') en Dr. Julia Ogden (Hélène Joy, 'Durham County').

In het zesde seizoen van 'Murdoch Mysteries' blijft de mix van geschiedenis, inclusief echte historische figuren zoals Winston Churchill, uitvinding en mysterie fans teruglokken naar de serie. Seizoen zes begint in het jaar 1900. Detective Murdoch staat op het punt om van zijn persoonlijke leven te genieten zoals hij van zijn professionele leven doet. Dr. Julia Ogden begint een vooruitstrevende nieuwe carrière als psychiater. Na eindelijk hun liefde voor elkaar uit te spreken, beseffen William en Julia dat ze nieuwe uitdagingen moeten aangaan om samen te zijn.

'Catch Me a Killer' gaat in première op donderdag 16 mei om 21.00 uur op BBC First

Gebaseerd op de geprezen roman met dezelfde naam, vertelt 'Catch Me a Killer' het waargebeurde verhaal van Micki Pistorius (Charlotte Hope, 'Game of Thrones'), een voormalig journalist die psycholoog werd. Ze is de eerste profielschetser van seriemoordenaars in Zuid-Afrika.

De serie begint in Mitchell's Plain in 1994, waar een jongeman vermist raakt. De politie roept de hulp in van Dr. Micki Pistorius om te helpen bij de jacht op een beruchte seriemoordenaar, The Station Strangler. De serie volgt Micki terwijl ze ook andere spraakmakende zaken aanpakt, zoals The ABC Killer, The Phoenix Strangler en The Saloon Killer.

Elke aflevering van deze meeslepende thriller verkent ook de persoonlijke uitdagingen van Micki, zoals haar huwelijk. Ze worstelt ook als vrouw in een door mannen gedomineerd vakgebied, terwijl ze in het brein probeert te komen van enkele van Zuid-Afrika's beruchtste seriemoordenaars.

'Father Brown' seizoen 11 gaat in première op maandag 20 mei om 21.00 uur op BBC First

Het populaire misdaaddrama 'Father Brown' keert terug voor een elfde seizoen. Mark Williams is weer te zien als de misdaadbestrijdende priester, met gastrollen van onder andere Sylvester McCoy ('Doctor Who', 'The Hobbit'), Ingrid Oliver ('Watson and Oliver', 'Doctor Who') en Ian Gelder ('Game of Thrones', 'His Dark Materials'). Uiteraard keert Lorna Watson terug als Zuster Boniface, waarmee het geliefde misdaadbestrijdende duo herenigd wordt.

Het verhaal gaat verder in 1955, waarin hoofdinspecteur Sullivan (Tom Chambers) en mevrouw Devine (Claudie Blakley) closer zijn geworden, wat Father Brown en Brenda (Ruby-May Martinwood) niet ontgaat.

Met een smakelijk eetfestijn, een echte misdaad op een misdaadschrijversfestival en een dodelijke dorpsrivaliteit bij de lokale Olimpicks, hebben de leden van de bende genoeg om handen. Father Brown en Zuster Boniface raken verwikkeld in een moordzaak op een kunst- en ambachtsmarkt. Ondertussen confronteren geesten uit het verleden Brenda en neemt een oude vriend, Dr. McClurgy (Sylvester McCoy), contact met haar op. Father Brown's vijand Flambeau (John Light) keert ook terug met zijn van hem vervreemde vader Gabriel (Ian Gelder) voor een gevaarlijke missie.

'Grantchester' seizoen 8 gaat in première op dinsdag 21 mei om 21.00 uur op BBC First

Het populaire 'Grantchester' keert terug voor een achtste seizoen, met Robson Green als inspecteur Geordie Keating en Tom Brittney als pastoor Will Davenport. Will is nog nooit zo gelukkig geweest, maar een vreselijk ongeluk schudt zijn wereld op zijn kop. Hij heeft altijd geloofd in een liefdevolle God, maar hoe zal hij omgaan met de wanhoop die hem in een neerwaartse spiraal trekt? Geordie voelt zich goed in zijn relatie met Cathy, maar schokkend nieuws op het werk verstoort hun geluk. Terwijl Mrs. C, Leonard, Jack en Daniel zich verzamelen, bevinden zowel Will als Geordie zich in onbekend, emotioneel terrein en ligt moord altijd op de loer.

Charlotte Ritchie (Ghosts) keert terug als Bonnie, samen met Tessa Peake-Jones als Mrs. C, Al Weaver als Leonard Finch, Kacey Ainsworth als Cathy Keating, Oliver Dimsdale als Daniel Marlowe en Nick Brimble als Jack Chapman. Shaun Dingwall ('Top Boy'), Jeff Rawle ('Harry Potter and the Goblet of Fire', 'Doc Martin') en Jemima Rooper ('Gold Digger') zijn de speciale gastacteurs voor dit seizoen.

Dit explosieve seizoen onderzoekt geloof, vergeving en verlossing en test Will en Geordie tot het uiterste.

'Murder in Provence' gaat in première op vrijdag 24 mei om 21.00 uur op BBC First

Gebaseerd op de boeken van M.L. Longworth, volgt Murder in Provence onderzoeksrechter Antoine Verlaque (Roger Allam, 'Endeavour', 'The Thick of It') en zijn partner Marine Bonnet (Nancy Carroll, 'The Crown', 'Father Brown') terwijl ze de moorden en mysteries in het idyllische Aix-en-Provence onderzoeken. Ze krijgen hulp van Hélène (Keala Settle, 'The Greatest Showman'), plaatsvervangend politiecommissaris en vertrouweling van Antoine.

In dit seizoen worden ze uitgedaagd terwijl ze verschillende zaken onderzoeken, waaronder de moord op een universiteitsprofessor, een aristocraat die uit het raam is geduwd, en de brute moord op een vrouw die verloofd was.

In mei kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Beyond Paradise' seizoen 2 elke maandag om 21.00 uur tot 13 mei

'Grantchester' seizoen 7 elke dinsdag om 21.00 uur tot 14 mei

'Harry Wild' seizoen 2 elke vrijdag om 21.00 uur tot 17 mei

'Truelove' elke zondag om 21.00 uur tot 2 juni