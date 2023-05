'Tussen Kunst en Kitsch' taxeert vanuit het Scheepvaartmuseum

In Het Scheepvaartmuseum Amsterdam taxeert expert Jaap Polak een beeld van speksteen. Het blijkt een heel bijzonder vroeg exemplaar te zijn dat valt onder de beeldhouwkunst van China.

Afgebeeld is een van de acht onsterfelijken uit het Taoïstische pantheon: Han Xiangzi. Han Xiangzi wordt altijd afgebeeld als hij op zijn fluit speelt en daarom is hij de beschermer van de dwarsfluit spelers. Pieter Jorissen bekijkt in Museum Bonnefanten Maastricht een schilderij, gemaakt door Willem Bastiaan Tholen. Tholen was een natuurmens en gefascineerd door alle schakeringen groen.

'Tussen Kunst en Kitsch', donderdag 4 mei om 21.05 uur bij AVROTROS op NPO 1.