'Teenage Boss' ontfermt zich zondag over Felicity

Familiemens Felicity (13) droomt al tijden van sneakers die €500 kosten. Dat vinden haar ouders voor een meisje van dertien bizar veel voor geld een paar schoenen!

Ondanks hun mening krijgt Felicity de schoenen niet uit haar hoofd en wil alles op alles zetten om ze in huis te halen. Dat wordt best een lastige opgave met alle luxe familiediners en slaapfeestjes die gepland staan. Het boodschappengeld gaat er in rap tempo doorheen, dus moet Felicity flink gaan schrappen in haar begroting. Gaat zij met alle verantwoordelijkheden die ze heeft toch haar ultieme droompatta’s in huis halen?

'Teenage Boss', zondag 21 mei om 18.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.