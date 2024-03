Spaanse zussen herenigd met hun Nederlandse halfzus

In deze eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Spoorloos' het bijzondere verhaal van de Spaanse zussen Sofia en Mary. Zij zochten hun Nederlandse halfzus.

De zussen Sofia en Mary krijgen enige tijd geleden te horen dat hun vader, die toen al overleden was, een buitenechtelijk kind verwekt zou hebben. De zussen gaan zelf op zoek en schakelen 'Spoorloos' in. Na een oproep in het programma zette de zoektocht zich voort naar een 'Maria die orgel speelt in de kerk'. En met resultaat. Jetske reist met Maria mee naar Spanje voor de ontmoeting met haar halfzussen.

'Spoorloos', woensdag 20 maart om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.