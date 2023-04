Schokkend oorlogsverleden in 'KRO-NCRV 2Doc: Het Verzwijgen'

Op haar moeders begrafenis hoort filmmaker Marieke van der Winden van een oom dat haar grootouders fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Dertig jaar lang durft ze dat familiegeheim niet onder ogen te komen.

Nu gaat van der Winden op zoek naar de ontluisterende waarheid en start een aangrijpende speurtocht naar het oorlogsverleden van haar familie. 'KRO-NCRV 2Doc: Het Verzwijgen', toont het taboe waar veel families die collaboreerden met de Duitsers mee te maken hebben.

De moeder van Marieke van der Winden, Lieke, was een gesloten, onzekere en breekbare vrouw. Nadat zij op 48-jarige leeftijd overleed aan kanker, wordt van der Winden op de begrafenis aangesproken door Lieke’s pleegbroer. Van hem hoort ze dat haar opa en oma – aan wie ze heerlijke herinneringen heeft – fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Dit gegeven, dat een enorme rol had gespeeld in Lieke’s leven, was decennialang geheimgehouden.

Pas dertig jaar na die heftige onthulling durft van der Winden zich in haar moeders geschiedenis te verdiepen. In gesprekken met familie en vrienden krijgt ze een heel nieuw perspectief op het leven van Lieke en op haar eigen jeugd. De verhalen bieden weinig troost, maar wel inzichten in de verstoorde relatie met haar moeder. Als ze in de archieven op zoek gaat naar de activiteiten van haar grootouders in de oorlog, stapelen de schokkende onthullingen zich op – met grote emotionele consequenties.

'Het Verzwijgen' is een productie van Witfilm in samenwerking met KRO-NCRV en is mede mogelijk gemaakt door Het Filmfonds, Netherlands Production Incentive, NPO-fonds en CoBO. Het verzwijgen ging in 2022 in première bij Movies that Matter in de Dutch Movies Matter competitie en was onderdeel van de Trouw-selectie.

