Nieuw seizoen 'Last Family Standing' start op 18 maart

Hoe is het om als gezin samen te leven in de natuur? Welke survival knopen zijn handig om te kennen? En welke planten zijn eetbaar? In het tweede seizoen van 'Last Family Standing' gaan wederom vier gezinnen de ultieme uitdaging aan: twee weken overleven in de wildernis in Kroatië. Met enkel elkaar.

De families worden gedropt en moeten, bepakt met een basispakket, op eigen houtje de grillen van de natuur doorstaan. Hoe gaan ze om met de ontberingen van de woeste wildernis? Hoe verdelen ze de taken in het kamp? De families leren elkaar van een hele andere kant kennen en dat vergt nogal wat aanpassingsvermogen. En of dat nog niet genoeg is, gaan de families ook nog de strijd met elkaar aan. In opdrachten moeten ze zoveel mogelijk punten behalen om zich uiteindelijk de 'Last Family Standing' te mogen noemen. Welke families werken goed samen en komen de rondes door? En welke families vallen vlak voor de eindstreep af? Wie wordt de 'Last Family Standing'?

Familie Klasens

In 2016 scheidde Irma (42) van haar man en verhuisde ze van Turkije naar Nederland. In haar eentje draagt ze nu de zorg voor haar drie dochters: Dewi (18), Dilara (14) en Ilayda (13) en dat gaat van een leien dak. Natuurlijk is het druk, maar gezelligheid voert de boventoon in het gezin. Blijft dat zo als ze samen moeten overleven in de wildernis?

Familie Schönberger

Toen vader Titus (45) naar het eerste seizoen van 'Last Family Standing' keek, wist hij het meteen: 'Dit is echt iets voor ons.' Titus is arts en hoopt ooit expeditie arts te worden. Samen met zijn vrouw Marianne (45) runnen ze een sportief gezin. Kinderen Vere (12) en Ruben (11) hockeyen actief en ze hebben allemaal een enorme winnaarsmentaliteit. Gaan ze in deze strijd er ook met de winst vandoor?

Familie Hotting

Bij de familie Hotting is het nooit saai. Zowel vader Marc (39) als zoon Thygo (16) hebben ADHD, waardoor ze beiden erg druk en aanwezig zijn. Dit zorgt voor grappige momenten, maar ook voor irritaties en wrijving. Thygo hangt snel de clown uit en jongste zoon Brayan (14) reageert hier weer heftig op. Ouders Marc en Salbrina (42) worden soms gek van hun pubers en de laatste tijd voeren de irritaties de boventoon in het gezin. Precies daarom doen ze mee aan 'Last Family Standing'. Kunnen ze weer nader tot elkaar komen als ze samen in de natuur zijn?

Familie Gijsel-Kake

Eric (42) en Patience (37) leren elkaar in 2018 kennen op Tinder. Ze worden verliefd en krijgen dochtertje Emilia. Niet veel later trekt Patience samen met haar dochter Nguvii (18) en zoon Otja (15) in bij Eric en zijn twee kinderen Maurice (15) en Sophia (11). Het grote samengestelde gezin leeft nu met veel plezier samen, al zijn er wel regels nodig om alles soepel te laten verlopen. Samenwerken als team is dan ook geen probleem. De strijd zal vooral gaan over wie de leiding krijgt in het gezin. Naar wie luisteren ze het beste in de opdrachten?

Het tweede seizoen van 'Last Family Standing' is vanaf zaterdag 18 maart wekelijks om 19.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO Zapp.