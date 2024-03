'Louis Theroux interviews'... vijf bekende Britten en één Amerikaan

Louis Theroux interviewt opnieuw sterren uit het Verenigd Koninkrijk en eentje uit de Verenigde Staten. In dit tweede seizoen Louis Theroux Interviews... bevraagt hij op eigenzinnige wijze bokser Anthony Joshua, actrice Dame Joan Collins, zangeres Raye, zanger Pete Doherty, acteur/regisseur Ashley Walters en klokkenluider Chelsea Manning.

Aflevering 1: Anthony Joshua - vrijdag 15 maart

Louis Theroux interviewt Anthony Joshua (AJ, 34), de wereldberoemde zwaargewichtbokser en tweevoudig wereldkampioen. Ze spreken elkaar in de boksschool in Noord-Londen waar de carrière van AJ begon en op het landgoed in Watford waar hij opgroeide. AJ vertelt over zijn stormachtige carrière, zijn grote succes, recente nederlagen, zijn tumultueuze jeugd en zijn aanvaringen met justitie. Louis neemt een kijkje bij de voorbereidingen op AJ's comeback-gevecht tegen de Amerikaanse boxer Jermaine Franklin en woont persconferenties en trainingssessies bij.

Aflevering 2: Pete Doherty - vrijdag 29 (!) maart

Louis Theroux ontmoet zanger Pete Doherty (44) in zijn huis in Normandië en gaat met hem mee op tournee met zijn band The Libertines. Doherty is door de Britse media zowel bejubeld als zwartgemaakt. In dit openhartige gesprek vertelt Pete hoe hij gestopt is met drugs en nu een rustiger leven lijdt in een Frans kustplaatsje. In zijn studio vertelt Doherty over zijn passie voor muziek, zijn complexe relatie met bandgenoot Carl Barat en over zijn gezondheidsproblemen.

Aflevering 3: Dame Joan Collins - vrijdag 12 (!) april

Louis Theroux spreekt Hollywood-legende Dame Joan Collins (90) in haar afgelegen villa in de buurt van St. Tropez. Ze bespreken haar zeventigjarige carrière; van haar tijd op de toneelschool in de jaren veertig, Hollywood in de jaren vijftig, de horrorfilms in de jaren zeventig tot het succes van Dynasty in de jaren tachtig. Collins vertelt openhartig over haar succes, de tegenslagen, haar huwelijk en haar relatie met haar overleden zus Jackie.

Aflevering 4: Raye - vrijdag 19 april

Louis Theroux spreekt met singer-songwriter Rachel Agatha Keen (26), beter bekend als Raye, in haar huis in Londen, backstage bij het Glastonbury Festival en in de opnamestudio. De derde single van Raye's debuutalbum Escapism werd nummer één in de Britse hitlijsten en een onverwachte virale hit. Ze vertelt openhartig over haar ambities, de giftige muziekindustrie en hoe muziek haar geholpen heeft om haar trauma’s te overwinnen.

Aflevering 5: Chelsea Manning - vrijdag 26 april

Louis Theroux bezoekt in New York City en Madrid klokkenluider en databeveiligingsexpert Chelsea Manning (36). In 2010 lekte (toen nog Bradley) Manning de grootste reeks geheime documenten uit de Amerikaanse geschiedenis. Ze kreeg een gevangenisstraf van 35 jaar, maar kwam na zeven jaar vrij door toedoen van president Obama. Chelsea vertelt over haar geestelijke gezondheidsproblemen, haar transitie en waarom ze de documenten openbaar heeft gemaakt.

Aflevering 6: Ashley Walters - vrijdag 3 mei

Louis Theroux spreekt in de Britse badplaats Herne Bay acteur, regisseur en voormalig rapper Ashley Walters. Louis bezoekt hem daar in zijn ouderlijk huis waar Ashley hem vertelt over zijn jeugd, zijn tijd op de prestigieuze Sylvia Young Theatre School en zijn lidmaatschap van het beruchte rapcollectief So Solid. Ashley leidt Louis ook rond langs filmlocaties van de succesvolle Netflixserie Top Boy en stelt hem voor aan zijn familie.

'Louis Theroux Interviews', vanaf vrijdag 15 maart om 21.50 iir bij de VPRO op NPO 3.