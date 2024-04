TV5MONDE staat in teken van Cannes Filmfestival

Traditiegetrouw staat mei in het teken van het Cannes Filmfestival. De 77e editie van dit prestigieuze festival vindt plaats van 14 t/m 25 mei.

TV5MONDE zendt speciaal voor deze gelegenheid iedere donderdag en zondag een film uit die ooit onderdeel uitmaakte van de Officiële Selectie. Camille Cottin is in 2024 ceremoniemeester en zij is bovendien te zien in 'Mon Légionnaire', een film die TV5MONDE uitzendt op 12 mei.

'Dans Paris'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 2 mei om 21.00 uur

Paul verdraagt zijn recente breuk met Anna slecht. Hij wordt depressief en gaat bij zijn vader in Parijs wonen, waar hij zijn slaapkamer niet meer uitkomt. Zijn dierbaren proberen hem te helpen zijn verdriet te verwerken...

Regie: Christophe Honoré (Frankrijk, 2006)

Rolverdeling: Romain Duris, Louis Garrel, Guy Marchand

Officiële selectie Cannes 2006 (Quinzaine)

'Une histoire d'amour et de désir'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 5 mei om 21.00 uur

Ahmed, een jongere van Algerijnse afkomst uit een Parijse buitenwijk, ontmoet de knappe Farah op de universiteit. De jonge Tunesische is net in Parijs aangekomen en laat hem kennismaken met sensuele Arabische literatuur. Ahmed is ontzettend verliefd en probeert niet toe te geven aan zijn verlangens ...

Regie: Leyla Bouzid (Frankrijk/Tunesië, 2020)

Rolverdeling: Sami Outalbali

Officiële selectie Cannes 2021 (slotfilm Semaine de la Critique)

'Tralala'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 9 mei om 21.00 uur

Tralala, veertiger en straatzanger in Parijs, heeft een korte ontmoeting met een jonge vrouw die hem een boodschap geeft: 'Wees vooral niet uzelf'. Was het een droom? Hij verlaat de hoofdstad en in Lourdes vindt hij de vrouw terug op wie hij verliefd geworden is ...

Regie: Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu (Frankrijk, 2020)

Rolverdeling: Mathieu Amalric, Maïwenn

Officiële selectie Cannes 2021

(Buiten competitie / Séances de Minuit)

'Mon Légionnaire'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 12 mei om 21.00 uur

Ze komen overal vandaan en hebben één ding gemeen: het vreemdelingenlegioen, hun nieuwe familie. Deze film vertelt hun verhalen. Het verhaal van vrouwen die vechten om hun liefde levend te houden, het verhaal van mannen die vechten voor Frankrijk, het verhaal van liefdes die ontluiken in vijandelijk gebied...

Regie: Rachel Lang (Frankrijk, 2021)

Rolverdeling: Louis Garrel, Camille Cottin

Officiële selectie Cannes 2021

(Quinzaine)

'Freda'

Donderdag 16 mei om 21.00 uur

In een volkswijk van Port-au-Prince overleeft Freda met haar gezin dankzij hun kleine straatwinkeltje. Gezien de armoede en de steeds gewelddadigere omgeving op Haïti vraagt iedereen zich af of ze moeten vertrekken of blijven. Freda blijft echter in de toekomst van haar land geloven.

Regie: Gessica Généus (Frankrijk/Haïti, 2020)

Rolverdeling: Néhémie Bastien

Officiële selectie Cannes 2021

(Un certain Regard)

'Entre les Vagues

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 19 mei om 21.00 uur

Margot en Alma hebben allebei een passie voor het theater. Ondanks de tegenslagen en hoewel ze soms allebei dezelfde rol ambiëren, blijven de twee beste vriendinnen hecht en solidair. Niets komt tussen hen in...

Regie: Anaïs Volpé (Frankrijk, 2021)

Rolverdeling: Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena

Officiële selectie Cannes 2021

(Quinzaine)

'Petits arrangements avec les morts' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 23 mei om 21.00 uur

Het verhaal van een zandkasteel, van degene die het bouwt en van hen die ernaar kijken op het strand in Bretagne. Ze hebben allemaal het verlies van een dierbare meegemaakt ...

Regie: Pascale Ferran (Frankrijk, 1994)

Rolverdeling: Charles Berling

Gouden Camera Cannes 1994

'Les Magnétiques'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 26 mei om 21.00 uur

Frankrijk, begin van de jaren 80. Philippe leeft in de schaduw van zijn broer Jérôme in een klein provinciestadje. Van de piratenzender in de garage van hun vader tot de dreiging van militaire dienst... hun wereld staat op het punt te veranderen...

Regie: Vincent Maël Cardona (Frankrijk/Duitsland, 2020)

Rolverdeling: Thimotée Robart, Marie Colomb

Officiële selectie Cannes 2021

(Quinzaine)

'A good man'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 30 mei om 21.00 uur

Aude en Benjamin houden veel van elkaar en willen graag een gezin stichten. Na een aantal IVF pogingen en evenveel miskramen lijdt Aude onder het feit dat ze geen kinderen kan krijgen. Dan besluit Benjamin, in werkelijkheid transgender, dat hij hun kind zal dragen...

Regie: Marie-Castille Mention-Schaar (Frankrijk/België, 2020)

Rolverdeling: Noémie Merlant, Soko

Officiële selectie Cannes 2020