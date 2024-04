Nieuw bij RTL in mei

In mei is het weer tijd voor allerlei nieuwe programma's bij RTL. Carolien Tensen is terug met het succesvolle spelprogramma 'Postcode Loterij: En Tegen 100'.

Renze brengt ons op de hoogte van de actualiteiten van de dag, terwijl een groep onbekende deelnemers in ‘Bestemming X’ op een mysterieuze reis gaat, waarbij ze worden opgewacht door Nasrdin Dchar. Daarnaast gaan zes BN'ers de uitdaging aan in 'Over De Oceaan' en reizen acht nieuwe beroemdheden voor ‘Het Perfecte Plaatje Op Reis’ naar het zonovergoten Thailand. In ‘De Pappenheimers’ nemen drie teams het tegen elkaar op onder leiding van Erik van Looy en in ‘Zeeman Confronteert’ gaat Thijs Zeeman weer de confrontatie aan.

Highlights RTL 4

'Postcode Loterij: Eén Tegen 100'

Vanaf zondag 5 mei om 20.00 uur

Quizprogramma gepresenteerd door Caroline Tensen waarin één kandidaat het opneemt tegen 100 tegenkandidaten. Tijdens het programma wordt de straatprijs van de Postcode Loterij uitgereikt aan bewoners van een straat in Nederland.

'Renze'

Vanaf maandag 6 mei om 22.00 uur

Renze is een dagelijkse talkshow waarin Renze Klamer de werkdagen op geheel eigen wijze afsluit, verrassend en met humor. Hij voert het gesprek van de dag, behandelt de actualiteit en er is ruimte voor muziek.

'Bestemming X'

Vanaf vrijdag 10 mei 20.00 uur

In ‘Bestemming X' maken tien onbekende Nederlanders een reis door Europa. Er is alleen 1 detail: ze weten niet waar ze zijn. Zij reizen in een geblindeerde bus richting de eindlocatie, waar Nasrdin Dchar hen opwacht: Bestemming X. Wie hier het eerst aankomt, wint dit avontuur. Onderweg krijgen de kandidaten verschillende opdrachten waarmee ze hints kunnen winnen, maar kunnen ze deze onderscheiden van de misleidingen? Aan het einde van elke aflevering moeten zij raden waar ze op dat moment denken te zijn. Wie hier het verst vanaf zit, moet direct de bus verlaten. Na acht afleveringen blijven er twee kandidaten over en zij spelen samen het finalespel richting Bestemming X.

'Het Perfect Plaatje Op Reis'

Vanaf woensdag 15 mei om 20.30 uur

In deze speciale editie van 'Het Perfecte Plaatje Op Reis', nemen acht bekende Nederlanders met een passie voor fotografie het tegen elkaar op in het mooie, zonnige Thailand. Zij gaan verschillende uitdagingen elkaar aan waarbij de professionele jury er iedere week weer voor zorgt dat hun creatieve skills op de proef worden gesteld. Reis mee naar Azië voor een nieuw seizoen met Mark Baanders, Sophie Bouquet, Kaj Gorgels, Gallyon van Vessem, Susan Visser, Danny de Munk, Fresia Cousiño Arias, April Darby en Leafs!

'Over De Oceaan'

Vanaf donderdag 16 mei om 20.30 uur

André Dongelmans, Caroline Tensen, Kees Tol, Nicolette Kluijver, Roelof Hemmen en Roxanne Knetermann gaan in het nieuwe RTL 4-programma ‘Over De Oceaan’ volledig buiten hun comfortzone. Onder leiding van een ervaren kapitein en co-kapitein leren de avonturiers met vallen en opstaan om te zeilen te midden van de Atlantische golven. Startend in Las Palmas en eindigend in het Caribisch gebied, is dit avontuur een ware rollercoaster van fysieke en mentale uitdagingen. Tijdens deze afzondering van bijna drie weken, zonder contact met het vasteland, zullen ze zichzelf en elkaar op fysiek en mentaal vlak tegenkomen.

'Oh, Wat Een Jaar'

Vanaf zaterdag 18 mei om 20.00 uur

In ‘Oh Wat Een Jaar!’ gaat Chantal Janzen terug in de tijd. Elke aflevering staat een specifiek jaar centraal. Teamcaptains Ruben Nicolai en Gerard Joling vormen iedere aflevering een duo met een BN’er die dat betreffende jaar bewust heeft meegemaakt. Het decor ademt de sfeer van het jaar en ook Chantal, de captains én de gasten worden volledig gestyled naar de mode uit die tijd.

'De Pappenheimers'

Vanaf zaterdag 18 mei om 21.30 uur

'De Pappenheimers' is een quiz die een beroep doet op kennis en inschattingsvermogen van kandidaten. In het programma, gepresenteerd door Erik van Looy, nemen drie teams het tegen elkaar op. Elk team bestaat uit twee onbekende kandidaten en een bekende Nederlander. Als team van drie spelen ze een aantal vragenrondes over algemene kennis en vaak in de vorm: weet mijn medespeler het antwoord op de vraag? Oftewel: ken ik mijn Pappenheimers? Het beste team speelt de finale waarin het kans maakt op het geld in de bijeen gespeelde pot.

'Voor Hetzelfde Geld'

Vanaf maandag 20 mei om 20.30 uur

In 'Voor Hetzelfde Geld' gaan mensen onder leiding van Leonie ter Braak op zoek naar hun droomhuis buiten de stad. Koopwoningen in de (rand)stad zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Men betaalt veel geld voor weinig ruimte, terwijl dat buiten de stad heel anders is. Woningzoekenden worden verrast met vier huizen buiten de randstad die binnen hun budget vallen.

Zomer Cliff 'GTST'

Op donderdag 30 mei om 20.00 uur

De spanning stijgt en intriges verdiepen... De zomercliff van 'GTST' komt er alweer aan. Maak je klaar voor een emotionele avond in soapdorp Meerdijk, waar een onverwachte aankondiging het hele dorp tot tranen zal roeren.

Highlights RTL 5

'Zeeman Confronteert'

Vanaf dinsdag 14 mei om 20.30 uur

Diepgravend onderzoek, achtervolgingen en spannende observaties. In het nieuwe seizoen van het RTL 5-programma ‘Zeeman Confronteert’ springen Thijs en zijn team in de bres voor mensen die een ernstig probleem hebben met een fraudeur, oplichter, stalker of iemand anders die hen het leven zuur maakt. Thijs gaat de confrontatie aan met malafide aannemers, helse buren en internettrollen. Samen met privé-detective en oud-marechaussee Nico van den Dries wordt gezocht naar de oorzaak van de problemen. De confrontatie moet ervoor zorgen dat Thijs doordringt bij de dader: weet hij of zij wel wat het effect is van zijn of haar handelen en wat het doet met het slachtoffer? Thijs Zeeman en zijn team zoeken voor elke zaak naar de juiste oplossing, zodat mensen uiteindelijk hun gewone leven weer terugkrijgen.

Sport bij RTL

Champions League

Ook in mei is er voor de voetballiefhebber weer genoeg te beleven bij RTL 7 en Ziggo Sport. Aan het begin van de maand starten de halve finales! Welke teams weten zich te plaatsen voor de finale, die op zaterdag 1 juni gepland staat in de Londense voetbaltempel Wembley? Het wordt spannend tussen Arsenal, FC Bayern Munchen, Atletico Madrid, Borusia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain en FC Barcelona.