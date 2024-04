Spanning stijgt bij de bakkers! Welke twee juniors verlaten als eerste de baktent?

Het is tijd voor een nieuwe bakweek in de witte circustent van Jeroom. Een nieuwe kans voor de bakkers om aan de jury te laten zien wat ze in hun mars hebben.

Ze zullen alles uit de kast moeten halen, want op het einde van de aflevering zullen er twee bakkers de baktent moeten verlaten.

Het thema van de week is ‘Binnenstebuiten’. Voor de technische proef maken de bakkers een peperkoekenhart met hun levensmotto. Of de bakkers ook zelf een peperkoeken hartje hebben? Tuur (12 jaar) denkt van wel, maar niet altijd 'het valt te zien voor wie. Voor sommige wel, voor anderen niet.' Voor Paul (14 jaar) is de liefde iets complexer 'het is een gevoel, maar ook wetenschappelijk: het heeft te maken met hormonen en neurotransmitters.' Peperkoekenhart of niet, de zoektocht naar een levensmotto is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Voor hun spektakelstuk maken de bakkers een open boek-taart, waarin ze iets meer vertellen over zichzelf. Emilie (14 jaar) maakt een paspoort als boek. Ze woont in Singapore en ontdekt graag verschillende delen van de wereld. Net als Flore, die in haar boek een lijst vol bestemmingen heeft waar ze nog naartoe wil. Voor Younes is familie super belangrijk en dat vertelt hij met een Belgisch-Marokkaanse taart.

Acht bestsellers voor de jury om van te proeven, maar voor welke twee bakkertjes gaan de boeken toe?

'Junior Bake Off Vlaanderen', elke zaterdag om 20.20 uur op Play4 en op GoPlay.