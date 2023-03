Leo Blokhuis is 'De Geknipte Gast'

Leo Blokhuis is opgegroeid als domineeszoon in een streng gereformeerd milieu. Een omgeving waar geen plaats was voor popmuziek en waar scheiden uit den boze was. Toch koos Leo voor een carrière in de muziekjournalistiek en verliet hij op latere leeftijd zijn vrouw met wie hij vier kinderen heeft.

Keuzes die niet in goede aarde vielen bij zijn ouders. Ondanks de verwoede pogingen van Leo om zijn moeder kennis te laten maken met popmuziek, heeft zij deze grote liefde van hem nooit begrepen. En zijn scheiding betekende bijna een breuk met zijn ouders. Toch hebben zijn ouders uiteindelijk ingezien dat hij gelukkig was en sloot Leo op het sterfbed van zijn vader vrede met hem.

