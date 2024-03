'Koolhoven Presenteert': de mensheid gehersenspoeld in Memory Dealers

In de reeks 'Koolhoven Presenteert' sleuren zes jonge filmmakers de kijker mee in hun meest angstaanjagende fantasieŽn. Ieder van hen maakte een genrefilm, van gewelddadige thriller tot dystopische fantasy en van rampenfilm tot folkloristische horror.

Mijlenver van alle Hollywood-clichés zet een nieuwe generatie filmmakers de Nederlandse genrefilm op de kaart. Iedere film wordt op geheel eigen wijze door Martin Koolhoven ingeleid. Op 9 maart: M'emory Dealers', een kleurrijke fantasyfilm van Mila van der Linden.

Een prikkelende gedachte: wat als de wereld gehersenspoeld is? In de dystopische rebellen-fantasie 'Memory Dealers' vlucht een groep vrienden onder leiding van BossBitch Teo voor 'The Great Rewind' en willen ze een alternatieve herinnering implementeren. De mentale schoonmaakactie van de overheid zou de wereld moeten verlossen van negatieve emoties als stress en verdriet, maar laat mensen apathisch achter. Where is the joy in that?! In deze bizarre, neonkleurige trip down memory lane is de club antihelden niet bereid om hun eat-sleep-rave-repeat-routine op te geven en ontwikkelen ze een tegengif: het psychedelische brouwsel Joy Juice. Nu nog een manier vinden om dit goedje aan de man te brengen.

Mila van der Linden: ''Memory Dealers' staat voor de eeuwige zoektocht naar balans in de rafelrandjes van extremiteit en grenzeloosheid. De afschuw van een grijze structuur met orde tegenover de aantrekkende drang om controle te verliezen in hedonisme. Het maken van deze film als onderdeel van Koolhoven presenteert was voor mij en mijn omgeving de ultieme manier om met al onze liefde, passie en inzet iets heel unieks en eigens te maken. Als artiest was het organisch dat ik zelf de soundtrack en score van de film zou maken, en dit ging hand in hand met het regieproces.'

Martin Koolhoven: 'Mila kende ik nog niet, maar werd me aangeraden door iemand die PR deed in de muziekwereld. De videoclips die ze voor zichzelf en anderen maakte, hadden zo’n eigen smoel dat ik haar uitnodigde en vroeg of ze ook interesse in fictie had. 'Memory Dealers' is op en top Mila geworden: haar totaal eigen vormgeving is ijzersterk overeind gebleven.

'Memory Dealers' en de overige films van Koolhoven presenteert gingen in première op IFFR 2024.

Over 'Koolhoven Presenteert'

'Koolhoven Presenteert' is een talentontwikkelingstraject van de VPRO, in samenwerking met de NPO en het NPO-fonds en met steun van het Filmfonds. Hierin wordt een diverse groep aanstormende en talentvolle makers door Martin Koolhoven begeleid bij het maken van een middellange speelfilm; een belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwe regisseurs. Zes weken lang wordt er iedere zaterdag een film uitgezonden, ingeleid door Martin Koolhoven zelf.

Over de maker

Mila van der Linden studeerde aan de Central Saint Martins kunstacademie in Londen. Ze richt zich op het maken van fotoreportages, korte films en vooral videoclips; haar voorliefde voor muziek speelt een grote rol in haar carrière. Onder de alias Mila V produceert ze muziek en ze stelde eigenhandig de soundtrack van 'Memory Dealers' samen.

Credits

Regie: Mila van der Linden

Scenario: Nena van Driel

Producent: Layla Meijman, Maarten van der Ven (Studio Ruba)

Uitvoerend producent: Ajna Mulaomerovic

Camera: Sam Vis

Productieleider: Nadia Dorrestijn

Production design: Desiree Brands

Art direction: Floor van der Krol

Haar & make-up: MU & Hair Iraj Raghosing

Editor: Maarten Ernest

Muziek: Mila V

Kostuumontwerp / styling: Jessica van Halteren, Ricardo van Lachterop

Cast: Milou van Duijnhoven, Kanea Indigo, Sammy Does, Berat Bebek, Leon Vervoort, Bieneke Ehlhardt, Roy Kaneza.