'Frontlinie': Aan de rand van de revolutie

Iraans-Nederlandse Filmmaker Beri Shalmashi reist voor 'Frontlinie' naar Noord-Irak vlak bij de grens met Iran. Al een half jaar gaan Iranirs de straat op om te demonstreren tegen het regiem.

De protesten worden met grof geweld de kop in gedrukt, duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt en de eerste executies zijn uitgevoerd. In het bergachtige grensgebied tussen Irak en Iran hoort ze uit eerste hand verhalen van gevluchte Iranirs die niet meer veilig zijn in hun geboorteland. Ook ziet ze hoe de Koerdische oppositie met gevaar voor eigen leven probeert te strijden tegen de onderdrukking van het de regering in Iran.

Aanleiding voor de volksopstand in Iran is de dood van de Koerdisch-Iraanse vrouw Jina Masha Amini. Amini werd door de zedenpolitie in Iran mishandeld omdat haar hoofddoek niet goed zat, deze mishandeling werd haar fataal. Bij haar begrafenis ontstond de eerste grote demonstratie en de schreeuw om verandering is sindsdien alleen maar toegenomen. Shalmashi wilde zo dicht mogelijk bij het verzet komen, dit bracht haar in Iraaks-Koerdistan waar de oppositie van Iran zich al decennia verzameld en nadenkt over een democratisch Iran.

Wat broeit er aan de rand van de revolutie? Shalmashi spreekt mensen die dagelijks met de opstand in Iran bezig zijn, maar er niet meer bij kunnen zijn. Ze ontmoet gevluchte Iranirs die bij de protesten aanwezig waren en wordt geconfronteerd met het verdriet van familieleden die mensen verloren hebben. Ook aan de rand van de revolutie is het leven niet zonder gevaar. Regelmatig wordt het gebied bestookt door Iraanse raketten en drones en vallen er doden. Toch komen er dagelijks nieuwe rekruten aan die alles achtergelaten hebben en opgeleid worden tot Peshmerga. Ook mensenrechtenorganisaties proberen vanuit Iraaks-Koerdistan alles zo goed als mogelijk in kaart te brengen en hulp te bieden.

Over de maker

Beri Shalmashi is een Nederlandse publicist en filmmaker en ze is een kind van de Iraans-Koerdische oppositie. Haar ouders zaten in het Koerdische verzet in Iran en zijn in 1986 gevlucht naar Nederland. Haar vader is nog lang betrokken geweest bij de KDPI, een oppositiepartij die al decennia nadenkt over een democratisch Iran.

'Frontlinie: Aan de rand van de revolutie', donderdag 9 maart om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.