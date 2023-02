Familie slachtoffers Zwijndrecht doen verhaal in 'Opsporing Verzocht'

Hij is nu al precies een maand spoorloos: Minh Nghia Vuong. Vuong schoot op 21 januari bij het drukke winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn ex-vriendin Anneke neer en verwondde haar 66-jarige moeder fataal.

Inmiddels is duidelijk dat hij daarna op zijn vlucht gebruik maakte van meerdere voertuigen. Vuong krijgt mogelijk hulp van bekenden om uit handen van de politie te blijven. Er is nog altijd een beloning van 30.000 euro voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. In 'Opsporing Verzocht' vanavond het verhaal van een zus van Anneke. Zij vertelt meer over de afgelopen jaren toen Anneke een relatie had met Vuong.

Betrapte inbrekers mishandelen man (71) uit Willemstad

In het landelijke opsporingsprogramma ook een reconstructie van de gebeurtenissen op zaterdag 28 februari 2022 in het Brabantse Willemstad. Een 71-jarige bewoner van een huis aan de Boudewijn Drenkwaartlaan ging toen af op inbrekers die in het huis van de buren actief waren. Toen de man de inbrekers aansprak, werd hij hard met een gereedschapskist geslagen, en liep daarbij zwaar hoofdletsel op. Van één van de daders is een compositietekening gemaakt.

Medewerkster tankstation Beetsterzwaag hard aangepakt door overvallers

Twee vermoedelijk jonge overvallers hebben zaterdag 4 februari een tankstation in Beetsterzwaag overvallen. Op bewakingsbeelden is vastgelegd dat ze de medewerkster direct zeer agressief aanpakten. Uiteindelijk maakten de twee alleen haar handtas buit. Het rechercheteam in Friesland verwacht dat zeker onder jongeren bekend is wie de overval pleegden.

Explosie in Tilburg

De politie in Brabant laat vanavond beelden zien van de aanslag met een explosief op een horecapand aan de Heuvel in Tilburg. Daarbij werd 27 december zeer veel schade aangericht. Niet alleen is gefilmd hoe de dader het explosief gaat plaatsen, er is ook vastgelegd hoe een voorbijgangster bijna door brekend glas wordt geraakt.

Verder in de uitzending onder meer duidelijke beelden van een inbraak in Boxtel en een zware mishandeling in Rotterdam. Tips van kijkers blijven cruciaal voor de politie. Rond een overval in Beesd die in de vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' werd besproken, konden al snel twee minderjarigen worden aangehouden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 21 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.