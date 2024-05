Een leven lang moeder van een gehandicapt kind in KRO-NCRV '2Doc: Moederhart'

'Job is 2 meter lang en al 58 jaar mijn baby. Ik zal voor hem blijven zorgen, zo lang ik dat kan', zegt de 92-jarige Tineke over haar zwaar gehandicapte volwassen zoon.

Maar hoe lang houdt ze dat vol en wie heeft wie nodig: Job Tineke of Tineke Job? Het Nederlandse zorgsysteem heeft een waardig en betekenisvol leven hoog in het vaandel staan voor iedere bewoner, ook voor mensen die zwaar gehandicapt zijn. Groeiende personeelstekorten en budgetten die onder druk staan maken dat een moeilijke belofte. De rol van ouders is onmisbaar, juist in het bieden van dat beetje extra. KRO-NCRV zendt 'Moederhart' uit rond Moederdag op 9 mei 2024.

Moeder van een gehandicapt kind

Als moeder zag ze na Jobs geboorte meteen dat er iets niet in orde was met hem. Toch hoopte Tineke ooit dat haar zoon Job later misschien het hulpje van een tuinman zou kunnen worden of iets bij de plantsoenendienst. Maar na veel onderzoek en gesprekken met artsen bleek dat er geen sprake kon zijn van opvoeden, maar alleen van ‘dresseren’. Zijn verstandelijk vermogen kwam niet verder dan dat van een kind van anderhalf.

Wekelijks bezoekt Tineke Job in het tehuis en neemt hem mee naar het zwembad. Met een bal in het water probeert ze hem te verleiden tot spelen. Samen bezoeken ze de snackbar voor een kroketje en een ijsje. Een teken van blijdschap is voor Tineke de beloning.

Oneindig groot moederhart

Tineke kan Job niet loslaten. Zij weet als geen ander wat hij nodig heeft, waar hij last van heeft en waar hij gelukkig van wordt. Ze wil betrokken blijven om dit te delen met de verzorgers van Job. Tineke staat hier alleen voor, haar dochter woont in Frankrijk. Dertig jaar geleden verdronk Tinekes man als zijn auto van een dijkweggetje te water raakt. Enkele jaren later verongelukte ook haar oudste zoon, die kapitein was. Niet in een storm op de oceaan maar met zijn fiets op weg van de haven naar huis. Het verlies heeft Tineke weerbaar en strijdbaar gemaakt. Maar ook breekbaar.

Nu is ze 92 jaar en weet ze niet hoe lang ze het nog fysiek vol houdt: het autorijden naar Job, het gedoe in de kleedkamer met luiers, kniebraces en orthopedische schoenen. Ook het bezoek aan de snackbar valt niet mee nu ze zelf ook wankel op haar benen staat. Tineke is vastbesloten haar zoon te blijven beschermen en de controle te houden op de zorgkwaliteit. Als zij het niet doet, wie doet het dan wel en wat gebeurt er dan met Job?

'Moederhart' is geregisseerd door Nousjka Thomas en geproduceerd door Hollandse Helden in samenwerking met KRO-NCRV. De film kwam tot stand met steun van het CoBO.

'2Doc: Moederhart' wordt op donderdag 9 mei om 22.20 uur uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2.