Docureeks 'Putin and the West: At War' nieuw op NPO 2

'Putin and the West' keert terug met twee nieuwe afleveringen. Bijna twee jaar na de Russische invasie van OekraÔne, laten deze afleveringen zien hoe het eerste jaar van de oorlog verliep en vertellen toppolitici over hun pogingen om de oorlog te beŽindigen en een wereldoorlog te voorkomen.

In de eerste drie afleveringen van de Britse documentaireserie 'Putin and the West' (2022) liet regisseur Tim Stirzaker zien hoe het Westen al tien jaar worstelt met het leiderschap van Vladimir Poetin en hoe hij diepe verdeeldheid in de wereld heeft gezaaid. Hij voegt er nu twee nieuwe, op zichzelf staande, afleveringen aan toe.

Aflevering 1: Invasie, maandag 25 maart

De aflevering begint met de invasie van Oekraïne door Rusland op 24 februari 2022. President Zelensky vertelt hoe hij slechts enkele uren na de inval belt met president Joe Biden en hoe hij om steun vraagt aan de Europese leiders. Belangrijke spelers, waaronder Boris Johnson, de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin, CIA-directeur Bill Burns en VN-secretaris-generaal António Guterres beschrijven hoe zij onder toenemende druk komen te staan om Oekraïne te steunen zonder daarmee een Derde Wereldoorlog te veroorzaken. Tenslotte is er aandacht voor de mislukte vredesbesprekingen bij de Wit-Russische grens en het bloedbad van Boetsja.

Aflevering 2: Escalatie, maandag 1 april

In deze aflevering wordt duidelijk hoe groot de impact van de oorlog is op de wereld. VN-secretaris-generaal António Guterres beschrijft zijn ontmoeting met de Russische president. Zijn poging om met Poetin samen te werken om een voedselcrisis te voorkomen, maakt de weg vrij voor een deal die hij omschrijft als een ‘baken van hoop’, maar in Oekraïne worden ondertussen de gevechten steeds dodelijker. Zelensky en zijn topadviseurs beschrijven hoe ze bij het Westen lobbyen voor wapens en over hoe ze onder druk worden gezet om met Rusland te onderhandelen. Andere geïnterviewden vertellen hoe zij proberen om een nucleaire oorlog te voorkomen.

Regie: Tim Stirzaker

Productie: Brook Lapping Production

'Putin and the West: At War', vanaf maandag 25 maart om 23.05 uur bij de VPRO op NPO 2.