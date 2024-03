Dit zie je vrijdag in 'Flikken Maastricht'

Tijdens een etentje belaagt een groepje opgeschoten jongens Nico op de WC. Wolfs schiet te hulp en slaat hierbij een belager knock-out.

Terwijl Eva naar Groningen gaat om met Maurices vriend in de TBS te praten, krijgt Wolfs van Zitman de opdracht om haar buurman bij te staan. Die is opgelicht bij de aankoop van een gebruikte sportauto. Wolfs heeft daar niet echt zin in, maar als hij ontdekt dat de buurman niet echt zuiver op de graat is, zet hij het onderzoek door. Romeo heeft last van bezorgers die niet op de afgesproken tijd leveren, waardoor Marion er alleen voor staat bij een aangifte van aanranding.

'Flikken Maastricht', vrijdag 29 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.