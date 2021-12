Dit is Boomerang in januari!

Stel je een bezorgdienst voor die alles, overal en altijd bezorgt. Een bezorgdienst die niet beperkt wordt door de limieten van tijd en ruimte.

En om het helemaal af te maken, stel je voor dat het wordt gerund door drie kleine ninja's met ONGELOFELIJKE KRACHTEN!

Kijk vanaf 17 januari naar Ninja Express, iedere dag om 18.00 uur bij Boomerang!

TOM & JERRY'S VERJAARDAGSFEESTJE

VRIJDAG 17 JANUARI

Iedere dag om 16.00 uur

SPECIAL

Het is de verjaardag van Tom & Jerry en dat vieren we tot en met 27 februari met dagelijks 2 uur Tom & Jerry. We zenden de ‘Tom en Jerry Show’ uit, ‘Tom en Jerry in New York’ en in het weekend zijn er films.

Boomerang viert hun verjaardag vanaf 17 januari iedere dag om 16.00 uur.

SCOOBY-DOO EN TOM & JERRY WINTERPLEZIER

VANAF 27 NOVEMBER

Iedere zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur

SPECIAL

De hele maand januari kan je bij Boomerang de films en marathons van Scooby-Doo en Tom & Jerry bekijken.

Kruip lekker op de bank en geniet van Scooby-Doo en Tom & Jerry tijdens hun winterpret iedere zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur.

BOOMERANG SPEELTUIN

Iedere dag vanaf 14.00 uur

SPECIAL

Deze maand zien we Alice & Lewis, Pat De Hond, Grizzy & de Lemmings en andere in de Boomerang speeltuin.

De kleinste kunnen iedere dag genieten van hun favoriete dieren in de speeltuin van 14.00 tot 16.00 uur. Mochten ze de spelende diertjes toch gemist hebben, is er de volgende dag herhaling van 8.00 tot 10.00 uur.