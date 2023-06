Amsterdams Jodendom in beeld in documentaire over Dolf Aronson

De nieuwe documentaire Chazzan 'Dolf Aronson - Vol overgave voor het orthodoxe jodendom' gaat over een chazzan (voorzanger) die meer dan een halve eeuw lang de diensten voorging in de kleine Nieuwe Kerkstraatsjoel (synagoge) in Amsterdam.

Op 100-jarige leeftijd overleed deze gedreven voorzanger nadat hij in zijn vertrouwde sjoeltje getroffen werd door een hartstilstand. Hij is begraven op de Olijfberg in Jeruzalem.

Unieke opnames

Chazzan Aronson had een prachtige stem en een grote kennis van het Jodendom in al zijn facetten. Deze biografische film bevat unieke opnames die vanaf 1991 zijn gemaakt. Beelden in de Amsterdamse synagoge, bij Aronson op zijn werkkamer maar ook in zijn geliefde Jeruzalem. Zijn verhalen en anekdotes worden afgewisseld met fragmenten van joodse liturgische gezangen.

De Amsterdammer Aronson werd geboren in 1919. Tijdens de bezetting wist hij te vluchten naar Zwitserland. Na de oorlog werd hij uiteindelijk voorzanger in de synagoge Nidchei Jisroeil Jechaneis; een sjoel aan de Nieuwe Kerkstraat in Amsterdam, ooit opgericht door Joden op de vlucht voor pogroms in Oost-Europa. Tot zijn overlijden in 2019 bleef hij verbonden aan deze kleine synagoge.

100 jaar Amsterdams Jodendom

Alfred Edelstein, eindredacteur van de Joodse Programmering van de EO: “De Amsterdamse chazzan Dolf Aronson was een bijzondere man en een unieke vertegenwoordiger van 100 jaar Amsterdams Jodendom. Deze documentaire is naast zijn informatieve waarde ook een eerbetoon van de maker aan de ooit zo charismatische voorzanger.”

Lex Bolle

De film is samengesteld door documentairemaker Lex Bolle. Eerder maakte Bolle onder andere de film De sleutel van het leven, over het vertalen van de Talmoed in het Nederlands. De EO zond deze documentaire uit in 2017.

De film 'Chazzan Dolf Aronson - Vol overgave voor het orthodoxe jodendom' wordt op zondag 4 juni om 15.25 uur uitgezonden door de Joodse Programmering van de EO op NPO 2.