'2Doc: The Longest Goodbye' bij VPRO

Wat gebeurt er met je als je drie jaar lang verstoken bent van alle contact met de aarde? In de voorbereidingen op een NASA-missie naar Mars is onderzoek naar het effect van het jarenlange isolement op de astronauten van groot belang.

Regisseur Ido Mizrahy volgt in 'The Longest Goodbye' NASA-psycholoog Al Holland in zijn zoektocht de reis psychologisch dragelijk te maken. Kan virtual reality of een robot helpen?

De astronauten die zullen gaan deelnemen aan de missie naar Mars kunnen tijdens hun reis vanwege de enorme afstand niet in real time met de aarde communiceren. Ze hebben dus geen direct contact met de missieleiding, familie en vrienden en de astronauten zullen daardoor een extreem isolement ervaren. De psychologische impact hiervan is onmogelijk te voorspellen en brengt de missie mogelijk zelfs in gevaar.

Albert Holland, een NASA-psycholoog wiens taak het is astronauten mentaal stabiel te houden in de ruimte, onderzoekt wat er gedaan kan worden om de reis psychologisch dragelijk te maken. Kan virtual reality het isolement doorbreken? Of een intelligente robot waarmee je kan praten? Ido Mizrahy volgt naast psycholoog Holland, ook beginnende astronauten Kayla Barron (VS) en Matthias Maurer (D) en voormalig astronaut Catherine 'Cady' Coleman (VS) terwijl ze worstelen met de spanning tussen hun droom om Mars te bereiken en hun fundamentele menselijke behoefte om verbonden te blijven met thuis.

Regie: Ido Mizrahy

'2Doc: The Longest Goodbye' (VS, 2023, 84’) donderdag 22 februari om 23.10 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start/Plus.