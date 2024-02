'2Doc: 20 Days in Mariupol' bij VPRO op NPO 2

Mensen in wanhoop, angst, verdriet en rouw. In kraakheldere beelden doet het team van de Oekraďense journalist Mstyslav Chernov indringend verslag van de Russische inval in Marioepol bijna twee jaar geleden.

Ze leggen vast wat later bepalende beelden van de oorlog zullen worden: stervende kinderen, mensen in paniek of shock. In de voice-over reflecteert de maker op wat hij meemaakt in de twintig dagen die de stad in een ruïne veranderden.

'Je kunt niet anders dan stilvallen na deze film. Zo heftig, zo rauw, zo gruwelijk.' - Nathalie Windhorst, eindredacteur VPRO documentaire aankoop.

Associated Press-journalist Mstyslav Chernov en zijn medewerkers zitten na de Russische inval eind februari 2022 vast in de Oekraïense havenstad Marioepol. De situatie is extreem gevaarlijk, maar als de enige aanwezige internationale verslaggevers daar, gaan zij door met hun werk. Ze moeten rennen voor hun leven, ze filmen de door angst verstijfde bewoners, ze zijn bij de ad hoc gegraven massagraven met onder anderen kinderen, en bij de emotionele uitroepen van artsen in de operatiekamers. De haarscherpe beeldkwaliteit van het videomateriaal geeft de kijker een bijna driedimensionale ervaring.

Met uiterste moeite weet Chernov de schokkende en inmiddels iconische beelden uit de van internet en elektriciteit verstoken stad te versturen. In de naïeve hoop dat als mensen deze gruwelijke beelden zien er vast wel wordt ingegrepen...

'20 Days in Mariupol' ontving op de NPO Audience Award op IDFA 2023 én werd genomineerd voor de Oscars.

Regie: Mstyslav Chernov

'2Doc: 20 Days in Mariupol', maandag 19 februari om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start/Plus.