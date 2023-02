Zondag in 'Het Verhaal van Vlaanderen': Voor Outer en Heerd

Foto: Eén - © VRT - Johan Jacobs 2020

Als burger hoef je niet alles te pikken. Dat besef groeit geleidelijk in de achttiende en negentiende eeuw. Meer en meer eisen burgers inspraak in het bestuur en als ze die niet krijgen, dan eisen ze die op met geweld. Ook in dit grondgebied.