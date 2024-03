Welke strandwachters kunnen Knokke tijdig ontvluchten in 'Code van Coppens'?

In een nieuwe aflevering van 'Code van Coppens' trekken BV-duo's Jade Mintjens & Jeroen Verdick en Lotte Vanwezemael & Roman Van Houtven als echte lifeguards naar het zonnige Knokke.

Nadat ze per ongeluk een kras maakten op de Porsche van Jean Louis Bernard Phillippe, is de man razend. Hij heeft de nieuwbakken redders vastgeketend op hun redderstoel. Er rest hen maar één ding: zo snel mogelijk Knokke ontvluchten. Welk duo weet zich te bevrijden uit deze benarde situatie na een brutale meeuwenaanval en een moeilijke evenwichtsoefening? En welke redders blijven achter in het zand?

'Code van Coppens', woensdag 27 maart om 20.40 uur op VTM.