Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Ciabatta met verse kipcurry

Een krokant broodje met huisbereide toespijs kan zo smakelijk zijn! Jeroen maakt verse kipcurry en belegt er een stuk geroosterde ciabatta mee. Met een hardgekookt eitje en wat tuinkers erbij zal je broodje nooit meer hetzelfde zijn.

Dinsdag: Gegratineerde gnocchi

Jeroen maakt gegratineerde gnocci met boerenkool, schorseneren en vlaskaas. Woensdag: Visburger met ratatouille en kruidenpuree

Vandaag staat er eenvoudige dagelijkse kost op het menu. Jeroen maakt een lekkere visburger met een frisse kruidenpuree en gestoofde groentjes. Zuiderse smaken om dat wintergevoel even de kop in te drukken.

Donderdag: Trifle van sinaasappel, plattekaas en chocolade

Een bom in laagjes! Zo kan je dit dessert met sinaasappel, cake, mousse van sinaas en chocolade het allerbest omschrijven. Het ziet er ook nog eens fantastisch uit, dus gewoon klaarmaken en genieten. Vrijdag: paella met kip, chorizo en oesterzwammen

Een dampende pan vol eten, en wat voor eten! Dit is een winterse versie van de bekende Spaanse paella, maar dan met kip, pittige chorizo, oesterzwammen en tomaat als ideale gangmakers voor een spetterend familiemaal. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!