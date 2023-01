Wat staat deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Rigatoni en meatballs met tomaat en aubergine

Een zalige, gegratineerde ovenschotel met pasta, een rijke tomatensaus met aubergine en spek, en gebakken gehaktballen met parmezaan. Dit is echt familie-eten van de bovenste plank!

Dinsdag: Rode poon met broccoli, salsa verde en puree

Vandaag staat er nog eens goeie ouwe dagelijkse kost op het menu. Een simpel stukje gebakken vis met broccoli, een zachte puree met een beetje look en salsa verde. Meer hoeft het soms echt niet te zijn. Woensdag: Soepje van chocolade, pinda-karamelmousse en nougat

Een origineel nagerecht op basis van chocolade, pinda, karamel en nougat. De aandachtige kijker herkent er misschien iets in van een bekende chocoladereep, maar Jeroen tilt dit dessertje toch nog naar een hoger niveau! Donderdag: Babi pangang van portobello

Krokant gebakken reepjes champignon in zoetzure saus met gemarineerde groenten en rijst. Dit is Jeroens vegetarische versie van babi pangang, de gekende Chinese meeneemklassieker. Dit smaakt minstens even lekker! Vrijdag: Kalkoenschnitzel met spruitjes in kaassaus, gekookte aardappelen en mosterd

Niets beter dan degelijke Vlaamse kost om het weekend in te gaan. Deze krokante kalkoenschnitzel met spruitjes in kaassaus en gekookte aardappelen is daar een schoolvoorbeeld van. Lekker, makkelijk en in geen tijd klaar! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.

