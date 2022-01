'Sturm der Liebe': week 4 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 24 januari 2022 - aflevering 3501

Ondanks zijn angst voor paarden boekt Christoph toch een rijles bij Selina. Hij wil immers dicht bij haar zijn. Selina is ontroerd, maar eist nog altijd dat hij zijn excuses aanbiedt aan Ariane. Joell verrast Lucy met een romantisch etentje en heeft een vliegticket voor haar geboekt. Hij moet voor zijn werk een half jaar naar Amerika en hij hoopt dat ze met hem mee wil gaan. Franzi probeert zakelijke contacten te leggen in Engeland.

Dinsdag 25 januari 2022 - aflevering 3502

Selina bekent aan Maja dat ze gevoelens heeft voor Christoph. Lucy besluit mee te gaan met Joell, maar bekent aan Franzi dat ze bang is om in de steek gelaten te worden. Franzi slaagt erin haar te kalmeren. Maar dan verschijnt de vader van Lucy op het Fürstenhof met verontrustend nieuws. Selina geeft eindelijk toe aan haar gevoelens voor Christoph en vraagt hem om geen spelletjes meer te spelen met haar.

Woensdag 26 januari 2022 - aflevering 3503

Tim doet Franzi een romantisch huwelijksaanzoek. Robert raadt Michael aan om bij zijn gevoel te blijven. Ariane's haat tegenover Christoph wordt alleen maar groter en ze maakt ruzie met Selina. Christoph vertelt Ariane dat hij de hotelaandelen van Tim zal overnemen. Maja neemt veel te lang pauze en wordt betrapt door Werner. Hildegard maakt de gevonden grammofoon stuk.

Donderdag 27 januari 2022 - aflevering 3504

Rosalie heeft er genoeg van en ze neemt afstand van Michael. Ze flirt met Erik en brengt een avond met hem door in München. Tim en Franzi genieten van hun geluk als verloofd stel. Iedereen is blij voor hen, vooral Christoph en Lucy die getuige zullen zijn op het huwelijk. Amelie heeft een ongeval. Max, de nieuwe fitnesstrainer, merkt dat ze pijn heeft en helpt haar met enkele rugoefeningen.

Vrijdag 28 januari 2022 - aflevering 3505

Erik heeft geldproblemen, maar zoekt afleiding bij Ariane. Rosalie is ervan overtuigd dat ze alleen maar gevoelens had voor Michael omdat ze bang was om alleen te zijn. Ze geeft ook advies aan Cornelia in verband met Robert. Florian wil Max als derde huisgenoot, maar daar is Amelie helemaal niet voor te vinden.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.40 uur (wisselend) op VTM 2.

